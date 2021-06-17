Babalar Günü'nde miniklerle evde yapılabilecek aktiviteler neler? İşte Babalar Günü için okul öncesi etkinlik önerileri

Anı defteri oluşturun Babanızla olan fotoğraflarınızı, onun için hazırladığınız güzel resimleri veya özel olan diğer şeyleri de içeren bir anı defteri hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeleri önceden hazırlayın ve Babalar Günü'nde birlikte deftere ekleyin.