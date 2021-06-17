Babalar Günü'nde miniklerle evde yapılabilecek aktiviteler neler? İşte Babalar Günü için okul öncesi etkinlik önerileri
Babalar Günü için az bir zaman kaldı. Bu özel günü evde ailece keyifli bir şekilde geçirmeye ne dersiniz? Babanıza küçük sürprizler yaparak ve beraber aktiviteler düzenleyerek bu özel günü daha anlamlı hale getirebilirsiniz. İşte minikler için Babalar Günü'ne özel okul öncesi etkinlik önerileri...
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1
Babalar Günü yaklaşıyor. Bu özel günde babanızla geçireceğiniz keyifli zamanlar oldukça anlamlı olacaktır. Tabii burada büyüklere de görev düşüyor. Babanızı mutlu edebileceğiniz keyifli önerileri sizler için derledik. Göz atmaya ne dersiniz?
2
Küçük sürprizler hazırlayın
Babalar Günü'ne güzel bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Güne neşeli ve eğlenceli bir başlangıç yapmak için babanıza güzel bir kahvaltı hazırlayabilir, hediyelik yapabilir ya da duygularınızı ifade ettiğiniz ufak notlar hazırlayıp evinizin farklı noktalarına bırakabilirsiniz.
3
Beraber leziz bir akşam yemeği hazırlayın
Birlikte mutfağa girin güzel yemekler yapın. Hatta, beraber en sevdiğiniz pastayı, kurabiye yapabilir ya da akşam için en sevdiğiniz yemekleri hazırlarken babanıza yardımcı olabilirsiniz.
4
Oyun oynayın
Gününüzü eğlenceli oyunlarla da keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun için kutu oyunları veya zeka oyunlarının yanı sıra farklı oyunlar da deneyebilirsiniz.
5
Anı defteri oluşturun
Babanızla olan fotoğraflarınızı, onun için hazırladığınız güzel resimleri veya özel olan diğer şeyleri de içeren bir anı defteri hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeleri önceden hazırlayın ve Babalar Günü'nde birlikte deftere ekleyin.
6
Film izleyin
Babanızla güzel bir film izleyerek bu özel güne keyif katabilirsiniz. Bunun için neşeli animasyon filmleri veya baba-çocuk ilişkisine odaklanan filmleri tercih edebilirsiniz.