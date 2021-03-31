Patates baskı nasıl yapılır? İşte çocuklar için patates baskı çalışması

Patates baskı çalışması, çocuklar için en eğlenceli uygulamalardan biri. Ayrıca gün içinde çocuğunuzla da kaliteli ve verimli zaman geçirebileceğiniz alternatiflerden biri. Üstelik yapımı ve uygulaması da oldukça kolay. Şekil verdiğiniz patatesi farklı renklere boyararak ister bir tişört üzerine isterseniz de bir kağıda baskı olarak kullanabilirsiniz. İşte çocuklar için eğlenceli bu çalışmanın detayları

Patates baskı nasıl yapılır?

İlk olarak patatesi ortadan ikiye ayırın.

Kestiğiniz patateslerin üzerine sevdiğiniz deseni veya geometrik şekiller çizin. Dilerseniz kurabiye kalıbı yardımıyla da şekil verebilirsiniz.

Şekli oluşturduktan sonra derinlik verin.

Ardından boyama işlemine geçin. Fırça veya sünger yardımıyla sevdiğiniz renge boyayın.

Boyadığınız patates desenini beyaz bir tişörte ya da kağıda uygulayabilirsiniz.