Tatile sayılı günler kaldı… Çocuklarınızla gerçekleştireceğiniz en iyi sömestir etkinlikleri

Çocuklar ara tatili iple çekmeye başladı. Yoğun derslerinden sonra yapacakları bu tatil onlar için hem dinlendirici hem de öğretici olmalı. Bu süre zarfında derslerden kopmaması için de elinizden geleni yapmalısınız. Ancak tamamen derslere de boğmamalı ve dinlenmesine müsaade etmelisiniz. Peki evde ne gibi etkinlikler yapılabilir?

Sanal müze turları

Genelde ara tatillerde çocuklarla şehirdeki müzeler gezilir. Çocukların çok sevdiği bu etkinliği günümüzde sanal ortamda da gerçekleştirmek mümkün. Hatta sadece şehrinizdeki değil, dünyadaki müzeleri de bu şekilde ziyaret edebilirsiniz. Önceden çocuklarınızla belirlediğiniz müzelerin her gün bir tanesini sanal olarak ziyaret ettikten sonra, öğrendiklerini yazacakları bir not defteri oluşturmayı unutmayın. Çocuklar ve ebeveynler için yeni bir deneyim olan sanal müze turları, zamanla çok daha hoşunuza gidebilir ve sık sık gerçekleştirebilirsiniz.

Ev etkinlikleri

Çocukların çok fazla dışarı çıkma isteği olabilir. Pandemi sebebiyle biraz riskli olduğundan onları evde tutmak için harika ev etkinlikleri planlayabilirsiniz. Mesela çocuklarınızla mutfağa girebilir, sevdiğiniz yemekleri birlikte hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz yüz boyama etkinlikleri yapabilir ve çocuklarınızın yaratıcılıklarına hitap edebilirsiniz. Tabi tüm tatil boyunca evde tutmanız mümkün değil ve pek de doğru değil. Mutlaka birlikte yürüyüşlere çıkın.

Tiyatro

Çocuklarınız için sevebileceği bir sanal tiyatro gösterisinin biletini alabilirsiniz. Hatta çok gitmek istediği bir oyunun biletini alıp, onlara sürpriz bile yapabilirsiniz. Tatil döneminde sık sık kitap okuyan çocuklarınızla okuduğu bir kitabı gösteri haline getirebilirsiniz. Tüm aile bireylerinin katıldığı bu gösteriyi kameraya kaydederek daha sonra izleyip, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Spor faaliyetleri

Evde bütün gün oturup, enerjisini atamayan çocuklar zamanla mutsuz olur. Önünüzde uzun bir tatil var ve bir spor aktivitesi şart. Online spor dersleri alabilir veya çocuğunuzla koşuya çıkabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgilendiği bir spor varsa birlikte oynamaya da gidebilirsiniz. Yoğun derslerden bunalan çocuklarınız için böyle bir enerji atma etkinliği çok iyi olacak.

Sinema etkinlikleri

Mısırınızı patlatın, içeceğinizi hazırlayın ve çocuklarınızla izleyebileceğiniz bir film seçin. Evde sinema ortamı oluşturup, hafta sonları sinema gecesi düzenleyebilirsiniz. Çocukların da sevebileceği filmlerden oluşan bir liste belirleyip, izleyeceğiniz filmleri bunlar arasından seçebilirsiniz. Çocuklarınız bu etkinliği çok sevecek.