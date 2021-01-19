Sömestr tatilinde çocuğunuzu mutlu edecek hediye önerileri

Pandemi dönemi sebebiyle ara tatili seyahat ederek geçiremeseniz de çocuğunuzu alacağınız hediyelerle de mutlu edebilirsiniz. Bu hediyelerle hem başarısını taçlandırabilir hem de bir sonraki dönem için daha çok çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızın cinsiyetine, ilgi alanlarına göre alacağınız hediye de çeşitlilik gösterebilir. Çocuğun en seveceği hediyeyi zaten ebeveynler bilse de bizde harika öneriler sunduk. İşte bunlardan bazıları…

Müzik aleti

Çocuğunuzun müziğe ilgisi varsa alabileceğiniz en güzel hediye kesinlikle bir müzik aleti. Bu sayede bir müzik aleti çalmaya da teşvik edebilirsiniz. Sevdiği müzik aletinin bir de dersini almasını sağlayın. Şu an kursa gitmesi mümkün olmasa da online kurslar satın alabilirsiniz. Eğer çaldığı bir müzik aleti varsa yeni bir tane daha alıp, birkaç alet çalmaya da teşvik edebilirsiniz.

Oyuncak

Çocuğunuzun en sevdiği ve son zamanlarda çok istediği bir oyuncak varsa, onu hediye alabilirsiniz. Erkek çocukları genelde uzaktan kumandalı araba isterken küçük kızlar da oyuncak bebek istiyor. Sevdiği başka çizgi film karakterleri varsa onların oyuncaklarını da alıp, çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.

Kitap

Okumayı çok seven çocuklarınıza yaşına uygun bir kitap serisi hediye edebilirsiniz. Çocuğunuzun tatilde okuldan çok da uzaklaşmasını istemiyorsanız kitaplar da güzel bir hediye olabilir. Hem okumayı sürdürmesini sağlayabilir, hem de çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.

Kulaklık

Özellikle kız çocuklarını çok mutlu eden renkli kulaklıklar, güzel bir karne hediyesi olabilir. Çocuk için özel kulaklıklardan hediye edebilirsiniz. Ancak bu hediye daha büyük çocuklar için tercih edilmeli. Pembesi, siyahı, mavisi, turuncusu ile kulaklıklar çocuğunuzun sevinçten havalara uçmasını sağlayacak.

Takım forması

Erkek çocuklarının en çok istediği hediyelerden biri de şüphesiz tuttuğu takımın eşyaları. Forması, hırkası, beresi olsun, çocuğunuzun ihtiyacına göre bir hediye seçebilirsiniz. Sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da tuttuğu takıma ait eşyalara sevinebilir.

Akıllı saat

Çocuklar arasında oldukça yaygınlaşmaya başlayan akıllı saat, ebeveynler tarafından da en çok tercih edilen hediyeler arasında. Çocuğuna telefon almak istemeyen ebeveynler için güzel bir tercih olan akıllı saatler, çocuğunuzla iletişim kurmanızı da sağlar.

Nevresim takımı

Sevdiği çizgi film karakterinin nevresim takımı çocuğunuzu çok mutlu edebilir. Dilerseniz bu hediyeyi çocuğunuzla birlikte seçebilir, dilerseniz de sürpriz yapabilirsiniz.