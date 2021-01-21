Yarı yıl tatilini çocuğunuzun gelişimi için bir fırsata çevirin

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, 22 Ocak 2021 tarihinde başlayacak üç haftalık yarı yıl tatiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ailelerle tavsiyelerini paylaştı.

Çocukların, çoğu davranış ve tutumu yetişkinlerden öğrendiğini aktaran Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocuğun boş zaman davranışını kazandığı ilk yerin de yine aile ortamı olduğunu söyledi.

Çocuğun ilgi alanları belirlenmeli

Türk toplumunda çocuğun akademik başarısının ve gelecekte prestijli bir mesleğe sahip olmasının oldukça önemli bulunduğu için, ebeveynlerin ve okulların yönlendirmesiyle çocukların yıllarını sadece akademik anlamda başarılı olmaya koşullanarak geçirebilidiğini kaydeden Ayşe Şahin şunları söyledi:

“Çocuk ve gençlerin içinde yaşadığı toplum kültürü, onların yaşam stilini belirler. Dolayısıyla boş zamanlarını değerlendirmesiyle ilgili tutum ve davranışlarını da belirleyecektir. Toplum kültürü, bizi aksi şekilde yönlendirse de çocukların üretkenliklerini artırmak son derece önemli hatta toplumsal bir konudur. Çünkü üretken bireyler mutlu bireylerdir ve ancak mutlu bireyler mutlu bir toplum oluşturabilirler. Bu sebeple çocukların ilgi alanlarına ve yeteneklerine karşı duyarlı olunmalı, akademik başarının yanında çocuğun kendini ifade edebilme ve yaratıcılık becerileri de dikkate alınmalıdır.”

Birlikte aktivite yapmaya zaman ayrılmalı

Boş zaman değerlendirmeyi, “çocukların ders ve ödev gibi akademik saatleri dışında kalan zevk ve doyum elde etmek amacıyla yaptıkları aktiviteler” olarak tanımlayan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, bunları kültürel, sportif, sanatsal, dinlenme ve eğlenme aktiviteleri olarak sınıflandırdı.

Spor yapılabilir, film izlenebilir

Üç hafta süren bu uzun arada, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler yapmalarını tavsiye eden Ayşe Şahin, “Fiziksel anlamda spor yapmak, yürüyüşlere çıkmak olabilir. Sanatsal alanda resim yapmak, fotoğraf çekmek, film izlemek gibi aktiviteler planlanabilir. Ahşap boyama, ebru sanatı gibi el işleri ve bahçe işleri yapılabilir. Entelektüel gelişim için kitap okuma, konferans dinleme, tüm ailenin katılım sağladığı grup oyunları gibi aktiviteler çocuklar için oldukça faydalıdır” diye konuştu.

Kişilik gelişimi için aktivite önemli

İnsanların boş zamanlarında uğraştığı etkinlikler sayesinde günlük yaşamının sıkıcılığından kurtulduğunu ve yaşamdan haz aldığını hatırlatan Ayşe Şahin, boş zamanını iyi değerlendiremeyen çocukların kişilik gelişiminin eksik kalacağını, akademik hayat dışında bilgi, görgü ve dünya görüşü edinemeyecekleri uyarısında bulundu.

Boş zaman etkinlikleri sorun çözme becerilerini geliştirir

Boş zaman etkinliklerinin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacağını, çocuğa kendine güven duygusu kazandıracağını, yaratıcılığını artıracağını ve kendini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını söyleyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Boş zaman değerlendirme etkinlikleri, özelliklerinden de anlaşıldığı gibi psikolojik açıdan çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla mutlu, kişiliği sağlam, kendiyle barışık, sorunlarıyla baş edebilen bireyler yetişir. Çocuklar boş zaman etkinlikleriyle kazandıkları sosyal beceriler ve deneyimler sayesinde, hayatlarında çıkan sorun ve engeller karşısında sorun çözme becerileri geliştirirler, çaresiz kalmamayı öğrenirler ve yeni çözüm yoları bulabilirler. Bu yarı yıl tatilinin, çocukların kişilik gelişimi ve ruh sağlığına oldukça faydası olan boş zaman aktiviteleri ile geçirilmesini dilerim.”