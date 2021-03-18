Slime nasıl yapılır? Slime malzemeleri ve yapımı

Slime, son dönemlerde trend olmaya devam ediyor. Eğlenceli bir aktivite olan slime’ın yapımı da oldukça basit. Slime hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Slime malzemeleri

1/2 su bardağı tutkal

1/2 su bardağı sıcak su

Gıda boyası (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı boraks tozu (ya da deterjan, sabun kullanabilirsiniz)

Slime nasıl yapılır?

Slime yapmak için ilk olarak 1 yemek kaşığı boraksı (veya deterjanı, sabunu) 1 su bardağı sıcak suyun içerisine döküp iyice karıştırın. Deterjanınız veya boraks tozunuz tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Karıştırma işleminin ardından bir kavanoza yarım su bardağı tutkal dökerek sıcak su ile karıştırın. Bu işlemin ardından sulu bir yapışkan elde edilir.

Eğer isterseniz, hazırlanan tutkallı suya gıda boyası veya sim gibi süsler dökülebilirsiniz. Ardından geniş bir kapta hazırlanan boraks/deterjan karışımıyla tutkal karışımının birleştirilmesi ve iyice karıştırılması gerekiyor.

Karıştırma işleminin ardından 30 dakika sonra slime hazır hale geliyor. Eğer hazırladığınız slime oldukça katı olduysa ve istediğiniz gibi şekillenmiyorsa, biraz daha sıcak su ekleyerek karıştırma işlemine devam edebilirsiniz. Hazırladığınız slime sıvı olduysa da karışımınıza biraz daha boraks ya da deterjan ekleyip karıştırmanız yeterli olacaktır.