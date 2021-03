Baharın müjdesini çocuğunuza sanat aktiviteleriyle verin

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için ağaçlarla, bitkilerle temas etmesi ve temiz havada çeşitli aktiviteler yapması son derece önemlidir. Özellikle sosyal yaşamın ve okul yaşamının kısıtlandığı bu süreçte çocuklar baharın gelişi ve ısınan havayla birlikte evde durmakta zorlanabilir. Ebeveynler bu zorlu süreci çocuklarıyla birlikte farklı sanat aktiviteleri yaparak daha rahat geçirebilir. Farklı sanatçıların eserlerinden yola çıkarak ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Evin dışında kalan baharı Claude Monet’nin bahar resimleriyle evin içine getirin

Bilgisayarınızda ya da televizyonunuzun ekranında açacağınız ilkbaharı müjdeleyen bir Monet resmi çocuğunuzun bahar neşesini daha yakından hissetmesine destek olacaktır. Resimde nasıl bir ortamın olduğu, o resmin hangi ülkede ya da şehirde yapılmış olabileceği, hangi mevsimde yapıldığı, bu resim yapılırken saatin tahminen kaç olduğu ve bu resmin neler anlattığını çocuğunuzla konuşabilirsiniz.

Mevsim sebzelerini yemeyi Guiseppe Arcimboldo ile eğlenceli hale getirin

Çocuklarına yemek yedirmekte zorlanan ebeveynlerin çözüm yollarından biri yemek yemeyi keyifli hale getirmektir. Arcimboldo’nun meyveler ve sebzelerle yaptığı portreleri mutfağınıza asabilirsiniz. Çeşitli bahar meyveleri ve sebzeleriyle mutfak masanızda oluşturacağınız renkli portreler ve figürler, çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmeye de destek olacaktır.

Georgia O’Keeffe’nin çiçeklerini evinizin zeminine serin

Büyük ölçülerde beyaz bir kâğıt ve kuru boyayla O’Keeffe’nin yaptığı gibi pastel renklerde çiçekleri ailece çizip boyayarak harika vakit geçirebilirsiniz. Pandemi nedeniyle şehir içinde sıkışıp kalmış olan çocuklarınıza, sizin çocukluğunuzda tanıştığınız baharda açan bitkileri tanıtabilirsiniz.

Rene Magritte’in “İlkbahar” resmi ile göçmen kuşları tanıtın

Sürrealist sanatçı Magritte’in “İlkbahar” adlı resminden yola çıkarak yapacağınız kuş figürüyle çocuğunuza göçmen kuşları anlatın. Bu çalışma için ihtiyacınız olan şeyler kâğıt ya da herhangi bir zemin üzerine çizeceğiniz kuş figürü ve bu mavi posititler. Özellikle 3-5 yaş grubu çocukların postitlerle yapacağı düzenlemeler el becerilerinin gelişmesine destek olacaktır.

Andy Goldsworthy’nin doğa sanatından ilham alarak evinizin bitki köşesini renkli taşlarla donatın

Çevre sanatı doğa sanatı ya da arazi sanatı uygulamalarını çocuklarınızla hem açık alanda hem evinizde gerçekleştirmeye çalışın. Çocuğunuza doğa sevgisi kazandırmak, onların geleceğini garanti altına almak demektir. Andy Goldsworthy’nin renkli yerleştirmelerinden yola çıkarak, topladığınız taşları çocuğunuzla boyayın. Boyadığınız taşları çocuğunuzun özgür ifade gücüyle evin dilediği köşesine yerleştirmesini isteyin.

Çocuğunuzu, doğayı ve hayvanları koruması gerektiğine dair bilinçlendirmeye yönelik aktivitelere mümkün olduğunca erken başlayın. Her türden canlıya ve bitkiye saygı duyması gerektiğini her fırsatta dile getirin. İçinden geçmekte olduğumuz zor süreçte ebeveynlerinin ilgisine ve desteğine ihtiyacı olan çocuklarınızla sanat aktiviteleri aracılığıyla her fırsatta keyifli vakit geçirmeyi unutmayın.