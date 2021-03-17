Çocuklarda konsantrasyonu arttırmanın yolları: Oyun

Çok kıymetli anne babalar, sizlere evlerinizde çocuklarınızla yaşadığınız konuşmalara bir örnek vermek isterim.

“Can, bırak artık koşuşturmayı. Git bitir şu ödevlerini, geç oldu.”

“Can, bırak artık şu bilgisayar oyununu. Git bitir şu ödevlerini artık. Yarın öğretmenin sana okulda bilgisayar oyunu sormayacak.”

Son yıllarda gelişen teknoloji hayatımıza her ne kadar çok büyük kolaylıklar katsa da önemli bir tehdidi de peşinde getirdi: odaklanamama

Evet, odaklanamama sorunu günümüzün en büyük hastalıklarından biri. Bu sebepledir ki “odaklanabilme” önemli bir beceri hâline geldi ve hayatımızın şekillenmesinde oldukça etkin bir rol oynamakta.

Tüm dikkatin aynı yöne toplanması, bütün öğrenme mekanizmalarının aynı noktaya yönlendirilmesi, bütün reseptörlerimizin öğrenmeye hazır hâle getirilerek algının en yüksek performansına ulaşması artık ortak hedefimiz.

Peki, tüm bu söylediklerimizi çocuğumuzda nasıl geliştirebiliriz? Biz bu süreçte ona nasıl destek olabiliriz?

Öncelikle yaş dönemi gereği çocuklarımızın oynayarak öğrenme metoduna ne kadar yatkın olduğunu unutmayalım. Oyun alanında tablet, telefon, bilgisayar gibi aletleri bulundurmayarak; onlarla odaklanma oyunları oynamalı, dikkat geliştirici egzersizler yapmalıyız. Örneğin; puzzle’lar yapabilir, eğitici bulmacalar çözebilir ve akıllı kart oyunları oynayabiliriz. Karşılıklı oturup “Kim daha uzun süre gözlerini kaçırmayacak” oyunu oynayabiliriz. Bu da basit ama önemli başka bir konsantrasyon oyunudur. Odaklanma süresinin her geçen gün ne kadar arttığını gördükçe eminim siz de çok şaşıracaksınız. Tekerlemeler, zihin konsantrasyonu için bir başka keyifli oyun olarak karşımıza çıkar.



Odaklanmayı sağlarken aynı zamanda çocuğun söz varlığı edinmesi ve dil hâkimiyeti kazanmasını sağlayacaktır. Hafıza oyunları; yalnızca kalem kâğıtla çeşitli şekiller çizerek ve sıralamalar yapabileceğimiz keyifli oyunlardır.

Sizlerle uygulaması çok kolay, evladınızla rahatlıkla ve keyifle oynayabileceğiniz oyunlar paylaşmaya çalıştım. Umarım birlikte kaliteli zaman geçirmenize ve çocuklarımızın odaklanma sorunlarının çözüme kavuşmasında faydalı olur.