Parmak kukla nasıl yapılır? Çocuklar için evde parmak kukla yapımı

Özellikle günümüzde yaşanan pandemi süreci nedeniyle çocuklar evde fazlasıyla sıkıldı. Bununla birlikte teknolojiye daha çok ilgi göstermeye başladılar ve sonucunda bedensel gelişimine pek de faydalı gelmeyen bu aletlere neredeyse bağımlı olmaya başladılar.

Şimdi sizlere ailece hem güzel vakit geçirebileceğiniz hem de çocuklarınızın motor gelişimlerini geliştirebilecek eğlenceli ve faydalı bir aktivite önerisi paylaşıyoruz. İşte, evde olan çeşitli malzemelerle yapabileceğiniz parmak kuklalar…

Parmak Kukla İçin Malzemeler

Şönil

Ponpon

Oynar göz

Yapıştırıcı

Parmak Kukla Yapılışı

Şönilleri işaret parmağında yay şeklini alacak şekilde sarın.

Sarılan şönile dilediğiniz renkte ponpon yapıştırın.

Ponponun üzerine oynar gözler yapıştırın.

Ve kuklalarımız hazır, iyi eğlenceler.

Ayrıca eldiven kukla, yüzük kukla, parmak kukla, kaşık kukla, çorap kukla, el ve avuç içi kukla, su kuklası gibi çeşitleri de buna benzer şekillerde yapabilirsiniz. Aslında çevremizdeki her şeyi bir kukla olarak kullanabiliriz. Bazen bir kalem, bazen bir defter, bazen bir fırça, bazen bir oyuncak da kukla olarak kullanılabilir. Kuklalar, sadece bir oyuncak, obje değil, her birini amacımıza ulaşmak için kullandığımız bir araç ve iyi bir oyuncudurlar.