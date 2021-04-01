Kağıttan gemi nasıl yapılır? İşte çocuklar için kağıttan gemi yapımı...

Çocuğunuzla kağıttan gemi yaparak eğlenceli zaman geçirmeye ne dersiniz? Küçük çocuklar için suda yüzen bir oyuncağı yakalamaya çalışması, el ve parmak hareketlerini geliştirir. Kağıttan gemi de bunun için güzel bir etkinlik. Ayrıca yapımı da çok basit. Üstelik kağıdın belli tekniklerle gemi haline gelmesi çocuğunuzun ilgisini çekecek. Dayanıklı kağıtla hazırlandığında suda yüzdürmek de daha kolay olacaktır.

Kağıttan gemi nasıl yapılır?

Kağıttan gemi yaparken A4 kağıdı kullanabileceğiniz gibi renkli kartonlar da tercih edebilirsiniz. Ancak katlanması gerektiği için kartonun ince yapıda olmasına dikkat edilmeli.

Daha sonra kağıdı dikey olarak masaya koyun. Köşeleri birleşecek şekilde sağdan sola katlayın. Ardından kağıdı yatay şekilde tekrar masaya yerleştirin ve tekrar köşeleri birleşecek şekilde katlayın.

Tekrar sağ ve sol köşelerden katlayın. Böylece kat izinin olduğu noktayı birleştireceksiniz.

Altta kalan kısmı da yukarı doğru katlayın ve sıkıca bastırın. Aynı şekilde de ters çevirin. Diğer kısmı da bu işlemi uygulayın.

Kenarlardaki uç kısımları da katlayın ve bir bütün oluşturun. Diğer tarafa da uygulayın.

Oluşan üçgenin iç kısmına parmaklarınızı geçirin ve bir kare oluşturacak şekilde çekin. Altta kalan bölümleri de yukarıyla birleştirmek için iki taraftan da katlayın.

Ardından parmaklarınızı alt kısımdan geçirip bir kare şekli oluşturun. En son hazırladığınız kağıdın her iki ucundan da tutup geriye doğru çekin. Geminiz hazır!

Dilerseniz geminize şekiller çizerek ya da boyayarak renklendirebilirsiniz.