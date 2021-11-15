Çevrimiçi Oyun Güvenliği Nasıl Sağlanır: Oyuncular ve Ebeveynleri İçin Kurallar

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Kaspersky'nin anketine göre çocuklara interneti ne için kullandıkları sorulduğunda %76'sı oyun oynamak için kullandığını söylüyor. Birçok ebeveyn bunu hayatın acı bir gerçeği olarak algılıyor. Ama aslında oyunlar sadece eğlenmeye değil, aynı zamanda faydalı beceriler kazanmaya, akademik anlamda daha iyi performans göstermeye ve diğer insanlarla daha iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

Bir Eğitim Aracı Olarak Oyunlar

Bir çocuğun gelişimi üzerinde sadece kitapların, filmlerin veya sanatın değil, oyun oynamanın da olumlu etkisi vardır. Bugün birçok güzel ve karmaşık oyun mevcut. Mükemmel ince motor becerileri, dikkat, sabır, hızlı karar verme yeteneği ve bazen de ileriye dönük planlama becerisi gerektirirler.

Bazı oyunlar, örneğin Minecraft, yalnızca öğrenciler arasında değil, öğretmenler arasında da popüler. Oyunun çok uzun zaman önce, bir dizi okul dersi için ödevler içeren özel bir sürümü yayınlandı. Çok oyunculu oyunlar, iletişim ve ekip çalışması becerilerini geliştirmenin mükemmel bir yoludur. Simülatörler ise hayal gücünü özgür bırakır. Almanya, Bochum'daki Ruhr Üniversitesi'ndeki Bilişsel Sinirbilim Enstitüsü tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, oyuncuların öğrenmeden sorumlu beyin bölgelerinin daha iyi geliştiğini söylüyor. Ek olarak haftada 15 saatten fazla oyun oynayan çocuklar, eleştirel düşünme testinde sadece ara sıra oynayanlara göre daha iyi performans gösteriyorlar.

Video Oyunları Oynamak Şiddet İçeren Davranışlara Yol Açmıyor

Kitle iletişim araçları ve halk, genellikle şiddet içeren video oyunlarını gerçek hayattaki şiddetle ilişkilendirir. Bu konuyla ilgili tartışmalar genellikle toplu silahlı saldırılardan sonra yoğunlaşıyor ve bazı yorumcular, söz konusu şiddet eylemlerini faillerin şiddet içeren video oyunlarındaki çıkarlarıyla ilişkilendiriyor. Ancak oyun oynamakla saldırganlık arasında bir ilişki olmadığını, ya da çok küçük bir ilişki olmadığını gösteren birçok çalışma var. Örneğin Royal Society Open Science dergisinde 2019'da yayınlanan raporun sonuçları, şiddet içeren oyunlarla ergenlerin saldırgan davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantılar olduğu hipotezini desteklemiyor. City University London'dan yapılan yeni araştırmada da yeni bir video oyunu çıktıktan sonra şiddetin arttığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Oyun Yayını İzlemek Gerçekten Zaman Kaybı mı?

Ergenler arasında popüler hale gelen bir diğer hobi de canlı bir izleyici kitlesi karşısında canlı olarak oyun oynamak. Bu akışlardan bazıları izleyicilerden büyük rağbet görüyor. Nielsen'e göre yayın videolarını izleme payı, TV yayıncılığından daha yüksek. Ebeveynler için bu bağımlılığı ve yayınların çocukları için neden bu kadar çekici olduğunu anlamak gerçekten zor. Büyük olasılıkla kendilerinin oynayamadıkları bir oyunu izlemekle ilgileniyorlar.

Ama biz yetişkinler de çoğu zaman boş zamanımızı bazı dizilerde takılıp kalmak için harcıyoruz. Bu, yayınlardan daha fazla zaman kaybı anlamına gelebilir. Oyun yayınları spor karşılaşmaları gibidir. Ne olduğunu anlamak için tutkunu olmak gerekir.

Oyunculara Yönelik Siber Tehditler ve Çocuklarınızın Bilmesi Gerekenler

Oyun hesapları çok sayıda değerli bilgi içerir ve kötü niyetli kişiler bunların peşine düşer. Oyuncu yeni seviyelere geçtikçe, oyun içi ekipman satın aldıkça, ganimet topladıkça takipçi kazandıkça hesapları giderek değerlenir. Bu hesaplar karaborsada kolayca satılabilir. Kaspersky'nin araştırmasına göre eğlence veya akış hizmetlerinde Twitch de dahil olmak üzere tek bir hesap, darknet'te 0,50 ile 8 dolar arasında bir fiyattan satışa sunuluyor. Bunları korumanın en iyi yolu güçlü parolalar kullanmaktır.

Çocuklarınıza güvenli oyun oynamanın ancak yalnızca yasal kaynaklar kullanıldığında ve oyunu yüklerken son derece dikkatli olunduğunda mümkün olduğunu açıklayın. Pandemi sırasında oyunculara yönelik saldırılar katlanarak arttı. Kaspersky'ye göre, Ocak 2020 - Mayıs 2021'de yem olarak en sık kullanılan oyunlar Minecraft ve Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) oldu. Ayrıca yem olarak kullanılan en popüler oyun reytinglerine girenler arasında Dota, Warcraft ve PUBG de var.

Oyuncular için hazırlanan yemler, popüler oyunların, güncellemelerin ve hilelerin ücretsiz sürümlerine dair vaatlerini içerir. 2020 sonbaharında tüm oyuncular Cyberpunk 2077'nin çıkmasını beklerken, oyunu ücretsiz dağıttığını iddia eden birkaç site vardı. Oyuncular böyle sahte kaynaklardan birine düşer ve indir düğmesine basarlarsa, bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım indirmiş oluyor veya oyunu indirme vaadiyle sunulan formlar aracılığıyla kişisel bilgilerini kendi elleriyle teslim ediyorlardı. Bunların karşılığında hiçbir şey alamadıklarını söylememe bile gerek yok.

Güvenlik ipuçları

Derecelendirmeyi kontrol edin. Her oyun, her yaşa uygun içeriğe sahip değildir. Çocuklarınızın oynadığı oyunların derecelendirmelerini kontrol edin ve yaşlarına uygun olduklarından emin olun.

Her oyun, her yaşa uygun içeriğe sahip değildir. Çocuklarınızın oynadığı oyunların derecelendirmelerini kontrol edin ve yaşlarına uygun olduklarından emin olun. Oyun oynamayı sohbet konusu yapın. Oyunu beğenmediyseniz alternatif sunmaya çalışın – başka bir oyun veya çevrimdışı bir etkinlik gibi. Çocuk oyun oynamak için çok fazla zaman harcıyorsa, başka eğlence türlerini bulmasına ve gerçek hayata dönmesine yardımcı olun.

Oyunu beğenmediyseniz alternatif sunmaya çalışın – başka bir oyun veya çevrimdışı bir etkinlik gibi. Çocuk oyun oynamak için çok fazla zaman harcıyorsa, başka eğlence türlerini bulmasına ve gerçek hayata dönmesine yardımcı olun. Çocuğunuzla birlikte oyun zamanını kontrol edin. Ayrıca ekran süresini kontrol edecek özel bir uygulama da yükleyebilirsiniz. Ancak onu bu konuda bilgilendirmeniz çok önemlidir.

Ayrıca ekran süresini kontrol edecek özel bir uygulama da yükleyebilirsiniz. Ancak onu bu konuda bilgilendirmeniz çok önemlidir. Çocuğunuza siber okuryazarlık öğretin. Verilerinin ne kadar değerli olduğunu, nasıl korunacağını, dolandırıcılık ve kimlik avını nasıl tanıyacağı çocuğunuzla konuşun. Oyun ve diğer hesaplarını korumayı bir kural haline getirin. Hesaplara özen göstermemek hoş olmayan sürprizlere yol açabilir.

Verilerinin ne kadar değerli olduğunu, nasıl korunacağını, dolandırıcılık ve kimlik avını nasıl tanıyacağı çocuğunuzla konuşun. Oyun ve diğer hesaplarını korumayı bir kural haline getirin. Hesaplara özen göstermemek hoş olmayan sürprizlere yol açabilir. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa büyük olasılıkla sahtedir. En çok beklenen oyunlardan birini piyasaya çıkmadan önce ücretsiz dağıttığını vaat eden bir sitenin sahte olması ihtimali çok yüksektir.

En çok beklenen oyunlardan birini piyasaya çıkmadan önce ücretsiz dağıttığını vaat eden bir sitenin sahte olması ihtimali çok yüksektir. Verilerinizi girmeden, para ödemeden, istenen bir dosyaya veya anahtara erişmek için gereksiz programları indirmeden önce iki kez düşünün.

para ödemeden, istenen bir dosyaya veya anahtara erişmek için gereksiz programları indirmeden önce iki kez düşünün. Tüm hesaplar için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun. Bunları kimseyle paylaşmayın ve düzenli olarak değiştirin (bu kural sadece oyun hesapları için değil, tüm hesaplarınız için geçerlidir). Bunu yapmanın en iyi yolu bir şifre yöneticisi kullanmaktır.

Bunları kimseyle paylaşmayın ve düzenli olarak değiştirin (bu kural sadece oyun hesapları için değil, tüm hesaplarınız için geçerlidir). Bunu yapmanın en iyi yolu bir şifre yöneticisi kullanmaktır. Siber tehditleri algılayabilen, kimlik avı sitelerini engelleyebilen ve kötü amaçlı sayfalara yönlendirmeyi önleyen Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Bu ürünün oynadığınız oyuna müdahale etmemesi için etkinleştirebileceğiniz özel bir oyun modu vardır.

Biz yetişkinler, çoğu zaman çocuklarımızla etkileşimimizi zorlaştıran pek çok önyargıya sahibiz. Şu anda içinde yaşadığımız dünya çocukluğumuzun dünyasından çok farklı. Çok daha dijital, bu doğru. Ancak çocuklarımız bunun bir parçası olduğu için, bu yeni gerçekliğe uyum sağlamalıyız. Onların çıkarları bizimkinden farklı olabilir, ama bunun bizim için de sunduğu avantajlar var. Yeni şeyler öğrenmemizi sağlayabilir, yeni bir dünyanın kapılarını açmamıza yardımcı olabilirler. Bu yüzden kalıplarınızı kırmaktan korkmayın. Görevinizin çocuklarınızın dijital dünyayı güvenli bir şekilde keşfetmesine yardımcı olmak olduğunu unutmayın.

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