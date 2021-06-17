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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 14:46 | 

Çocuklara karne hediyesi ne alınır? Okul öncesi karne hediyesi önerileri

Bir okul dönemi daha sona eriyor. Anne babalar da karne için hediye seçeneklerini araştırıyor. Peki çocuklara karne hediyesi ne alınır? İşte okul öncesi karne hediyesi önerileri...

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Dönem boyunca derslerine odaklanıp karnesiyle mutlu eden çocuğunuz için güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Her çocuğun isteği ve ilgi alanı farklı olsa da onları mutlu edebileceğiniz birkaç alternatifi sıraladık. İşte okul öncesi karne hediyesi önerileri...

2Kumbara

Kumbara

Para biriktirme alışkanlığı kazandırmanın en güzel yolu kumbaralar... Çocuğunuza seveceği bir model kumbara hediye ederek bu alışkanlığı edinmesine yardımcı olabilirsiniz.

3Boyama kitabı

Boyama kitabı

Çocuğunuzun yaşına uygun boyama kitabı hediye edebilirsiniz. Böylece çocuğunuz tatil döneminde hem keyifli vakit geçirebilir hem de hayal gücünü geliştirebilir.

4Kutu oyunları

Kutu oyunları

Tatil boyunca çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesi için kutu oyunlarını da tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu sürede çocuğunuzun tablet, telefon gibi teknolojik aletlerle fazla zaman geçirmemesini de sağlayabilirsiniz.

5Oyuncak araba

Oyuncak araba

Okul öncesi çocuğunuz için alacağınız oyuncak araba hem ilgisini çekecek hem de ona unutulmaz anlar sunacak. Ayrıca eğitici oyuncaklar da hem güzel zaman geçirmesi hem de öğrenmesi için güzel bir tercih olabilir.

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