Çocuklara karne hediyesi ne alınır? Okul öncesi karne hediyesi önerileri

Dönem boyunca derslerine odaklanıp karnesiyle mutlu eden çocuğunuz için güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Her çocuğun isteği ve ilgi alanı farklı olsa da onları mutlu edebileceğiniz birkaç alternatifi sıraladık. İşte okul öncesi karne hediyesi önerileri...
2
Kumbara
Para biriktirme alışkanlığı kazandırmanın en güzel yolu kumbaralar... Çocuğunuza seveceği bir model kumbara hediye ederek bu alışkanlığı edinmesine yardımcı olabilirsiniz.
3
Boyama kitabı
Çocuğunuzun yaşına uygun boyama kitabı hediye edebilirsiniz. Böylece çocuğunuz tatil döneminde hem keyifli vakit geçirebilir hem de hayal gücünü geliştirebilir.
4
Kutu oyunları
Tatil boyunca çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesi için kutu oyunlarını da tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu sürede çocuğunuzun tablet, telefon gibi teknolojik aletlerle fazla zaman geçirmemesini de sağlayabilirsiniz.
5
Oyuncak araba
Okul öncesi çocuğunuz için alacağınız oyuncak araba hem ilgisini çekecek hem de ona unutulmaz anlar sunacak. Ayrıca eğitici oyuncaklar da hem güzel zaman geçirmesi hem de öğrenmesi için güzel bir tercih olabilir.