Çocuklar için evde yapılabilecek eğitici el sanatları fikirleri

Küçük çocuklar, büyüme döneminde muazzam bir şekilde bilişsel ve fiziksel gelişim yaşarlar. İnce motor becerisi, koordinasyon, yaratıcılık, problem çözme yeteneği, tolerans, öz saygı, dili anlama ve ifade etme şekillerini sürekli geliştirirler. Çocuğunuzun daha hızlı gelişim göstermesine yardımcı olmak için eğitici el sanatlarını öğrenebileceği etkinlikler yapmayı düşünebilirsiniz.

El sanatları, çocuklar üzerinde önemli role sahiptir. Özellikler onlar büyüdükçe, el sanatları da gelişir. Organizasyon, planlama, sıralama gibi önemli işlevlerin de gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca, çocuğunuz el işlerini akranıyla tamamladığında, onu paylaşma gibi önemli sosyal becerileri uygulama fırsatı da olur.

İşte çocuğunuzun büyüme gelişimine yardımcı olabilecek el sanatları önerileri...

- Yaprak baskı

Motor becerilerini geliştirirken doğayı öğreten yaprak baskılı kolajlar yapın. Farklı şekillerde ve boyutlarda düşen yaprakları toplamak için yürüyüşe çıkın. Daha sonra yaprakları eve getirin, bir tarafını dilediğiniz renge boyayın ve boş bir kağıda, kumaşa veya tuvale bastırın.

- Vücut çizimi

Bu aktivite aile boyu uygulanabilir. Burada yapılması gerekenler; çocuğunuzun büyük bir kağıda uzanmasına yardımcı olun ve kalemle vücudunu kağıda çizin. Daha sonra bu kağıdı renkli boya kalemler, kumaş veya düğme diğer malzemelerle süsleyebilirsiniz. Bu etkinlik çocuğunuzun yaratıcılığı teşvik eder, elleri ile parmaklarını güçlendirir ve anatomiyi öğrenir.

- Parmak boyama

Parmak boya, çocuğunuzun ince motor gelişimini ve yaratıcı düşünceyi geliştirebilir. Burada duyusal bir deneyim sağlamak için boyamayı kağıt yerine karton veya plastik tepsi üzerine yapabilirsiniz. Dilini ve konuşma becerilerini geliştiren sanatsal çalışmaları konuşmaya teşvik edin öz güvenini artırmak için güzel cümleler kullanın.

- Makarna kolye

Bu aktiviteyle çocuğunuzun ince motor becerilerinin gelişimini, el ve göz koordinasyonunu ve yaratıcılığını teşvik edebilirsiniz. Delikli makarnaları toplayın ve çocuğunuzun bir ipe geçirmesine yardımcı olun. Bu etkinlik biraz sıkıcı olabilir ama çocuğunuz toleransı ve sabretmeyi öğrenir.

- Renk eşleştirme kolajı

Çocuğunuza renkleri öğretmek mi istiyorsunuz? Bunun için turuncu ve kırmızı gibi 2 renk seçin. Bu renklerde gerekli malzemeleri arayın. Bunlar düğmeler, ip, dergi kupürleri, çıkartma gibi malzemeler olabilir. Daha sonra tüm öğeleri bir kağıda yapıştırın. Çocuğunuz bu aktiviteyle renkleri öğrenmesinin yanı sıra organizasyon, planlama ve problem çözme becerilerini de öğrenir.

- Buz boyama

Bu çalışmayla çocuğunuza önemli bir bilimsel ilkeyi öğretin. Bir buz küpü tepsisini suyla doldurun, biraz da gıda boyası ekleyip şeker çubuğu yerleştirin. Buz sertleştiğinde, çocuğunuza renkli buzu boya olarak kullanmasını söyleyin. Şeker çubuklarıyla buzu kolayca tutabilecektir. Çocuğunuzun bilişsel gelişimini ve el becerisini desteklerken, buzun erimesi gibi bir bilimsel ilkeyi de öğrenmesini de sağlayabilirsiniz.