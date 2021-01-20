Video oyunlarının çocuklar için 6 önemli faydası

Ebeveynler video oyunlarının potansiyel faydalarından çok tehlikelerine odaklanıyor. Ancak bu oyunlar modern çocukluğun normal bir parçası. Çocuklar eskiden olduğu gibi oyuncaklarla vakit geçirmiyor. Aslında doğru oyunu seçerseniz çocukların belirli yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. İşte doğru video oyunlarının çocuklara faydaları…

Problem çözme becerisi kazandırıyor

Video oyunları çocukların beyin gelişimine yardımcı olabilir. Eğer doğru oyunlar seçilirse, çocuklar bu oyunlarda ilerlemek için planlar yapıyor ve farklı yaklaşımları gözden geçiriyor. Bu da gelişimlerine olumlu yansıyor. Oyunlar çocuklara karar vermeyi, strateji kullanmayı, sonuçları tahmin etmeyi ve kişiliklerini ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Tabii bu oyunların da belirli bir zaman diliminde oynanması önemli. Sırf faydaları var diye bütün gün oynamasına müsaade etmemelisiniz.

Tarih ve kültüre ilgi çekiyor

Bazı video oyunlarının içeriği çocukları okumaya ve araştırmaya teşvik edebilir. Ebeveynler doğru oyunları seçerse çocukların dünya tarihine, coğrafyasına, antik kültürlere ve uluslararası ilişkilere ilgisini artırabilir. Çocuklar tarihe ışık tutan oyunlar oynadığında daha fazlasını öğrenmek için okuma ve araştırma isteği de doğabilir. Bu sayede çocuklar eğlenirken öğrenebilir.

Arkadaş edinmesine yardımcı olur

Ebeveynlerin aksine çoğu çocuk video oyunlarını sosyal bir aktivite olarak görür. Video oyunları çocukların dünyanın her yerinden arkadaş edinmesi için ortak bir zemin oluşturur. Özellikle de arkadaş edinme konusunda zorlanan çocuklar için bu iyi bir fırsat olabilir. Tabii bu arkadaşlıkları mutlaka denetlemelisiniz. Hatta bu oyunlarda farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurarak yabancı dillerini bile geliştirebilirler.

Egzersize teşvik eder

Spor içerikli video oyunları çocukları egzersize teşvik eder. Bu biraz kulağa garip gelebilir. Çocuklar oyunda denediği hareketleri gerçekte de denemek için dışarıya çıkar. Video oyunları çocukların farlı spor dallarına ilgi duymasını da sağlayabilir.

Oyunlarda liderlik şansı yakalarlar

Çocuklar gruplar halinde oyun oynadıklarında özel becerilerine göre sırasıyla liderlik ederler. Çevrimiçi olarak oynanan bu oyunlar çocukların başkalarını ikna etme ve motive etme, anlaşmazlıklara aracılık etme gibi beceriler kazanmasını sağlar.

Ebeveynlerle çocukları bir araya getiriyor

Video oyunların bazıları ebeveynlerle birlikte oynanabilir. Hatta artık ebeveynlerin de bu oyunlara ilgileri artmaya başladı. Bu sayede çocuklar ve ebeveynler eğlenceli vakit geçirebilirler.