Eğlence zamanı! Karantinada çocuklarla oynanacak oyunlar

“Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu dönemi çocuklarınız ile eğlenerek vakit geçirmek ve oyun aracılığı ile İletişim kurmak açısından bir fırsata dönüştürebilirsiniz” diyen Uzman Psikolog Ayşe Selin Özmen’e yaş gruplarına göre çocuklarla evde oynanabilecek oyun önerilerini sorduk. İşte uzmanından karantina günlerinde ailece keyfinizi yerine getirecek oyun tavsiyeleri…

Öncelikle çocukların rutinleri sevdiğini göz önünde bulundurarak, gün içinde neler yapacağınızı planlayın. Planlarını bilmek onları güvende hissettirecektir. Yemek yeme, uyku saati gibi rutinlerin yanına etkinlik ve oyun zamanlarını da ekleyin. Oyuncak seçiminde, oyuncağın çocuğun hangi gelişim alanına hitap ettiğini göz önünde bulundurmalı ve çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun oyuncakları seçmeye özen göstermelisiniz.

3-6 yaş okul öncesi dönemi için tercih edilebilecek oyunlar

Bu yaş grubu çocuklarının hayal gücü oldukça gelişmiştir. Meraklı ve enerji dolu yapıları dikkat çeker. 3-6 yaş oyun çağı olarak adlandırılacak kadar oyunun öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde tercih edilebilecek oyunlar;

-Taklit oyunları

-Sembolik oyunlar

-Drama oyunları

-El çırpma oyunları

-Doktorculuk, tamircilik, manavcılık, öğretmencilik vb. meslek oyunları

- Evcilik oyunları

-Hayali oyunlar (mış gibi)

-El kuklaları ile oyunlar

- Müzik aletleri ile oyunlar

- Hamur, kum ve su oyunları

-Parmak boyası, sulu boya oyunları

-Resimlerde fark bulma, gizli Nesneleri Bulma

-Legolar ve tahta blok oyunları

-İp atlama, top oyunları

-Az parçalı yapbozlar

6 yaş ve üzeri için tercih edilebilecek oyunlar

Bu yaş grubu ve üzerindeki çocuklar zamanla yarışılan kurallı oyunlar oynayabilirler. Tanıma, keşfetme, deneme yaratma istekleri de oldukça yoğundur.

-El işi etkinlik setleri

-Maket yapma

-Deney setleri

-Resimli sudoku

-Resimli bulmacalar

-Labirent tamamlama

-Kesme, yapıştırma, çizim yapma

-Parçaları birleştirme, yap-boz

-Sökülüp takılan oyuncaklar ile oyunlar

-Sportif oyunlardan jimnastik ve egzersiz oyunları

Kutu oyunları: Ailece oynayabileceğiniz kutu oyunları da bu süreçte tüm aile üyelerinin birbirini daha da iyi tanımasını sağlayacak, ilişkilerini güçlendirecektir. Aynı zamanda çocuğunuzun sosyal duygusal gelişimine katkı sağlayacaktır.

Biz Bize Kutu Oyunu (5 yaş +), Az Lakırtı Bol İletişim Kutu Oyunu (6 yaş +), Macera Ormanı (6 yaş+) Bin Bir Surat Drama Oyunu (3 yaş +) Empati Karakter ve Davranış Oyunu (8 yaş +) Duygu Denizi (4 yaş +) gibi oyunlar tercih edebileceğiniz kutu oyunları arasında yer alıyor.

Zeka oyunları: Akıl oyunları da çocuğunuzun yaş grubuna göre seçilmelidir. Bu tarz oyunlar çocukların odaklanma, konsantrasyon, ince motor becerileri, görsel algı, işitsel dikkat ve zeka gelişimlerine yardımcı olacaktır.

Yeni Nesil Pişti Kart Oyunu (3 yaş +), Hızlı Bardaklar (3 yaş+), Bak Diz Boz (3 yaş+) Uno Kart Oyunu (7 yaş+), Bil Bakalım Kim? (3 yaş +) gibi akıl oyunlarından faydalanabilirsiniz.

Geleneksel oyunlar: Bu kutu oyunlarının yanında modası hiç geçmeyen geleneksel oyunları da unutmayalım.

Saklambaç, Körebe, El Kızartmaca, İsim Şehir, Deve Cüce, Sandalye Kapmaca, Sessiz Sinema gibi oyunları da değerlendirebilirsiniz. Bu oyunlar sizi de çocukluğunuza götürerek kaygılarınızı azaltacak, birlikte hoş zaman geçirmenize ortam hazırlayacaktır. Yine zeka ve strateji oyunları sevenler için Dama, Satranç, Mangala, Kızma Birader oyunlarıyla da eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Ayrıca çocukların evdeyken tablet ve bilgisayar oyunlarına karşı ısrarcı olduğunu biliyoruz. Yasaklamak yerine, faydalı ve eğitici oyunlarla ve videolarla bu isteklerini de zaman kısıtlaması şartıyla karşılayabilirsiniz. Bu konuda da çocukların problem çözme becerilerini geliştiren, hızlı düşünme ve hızlı karar verme becerilerini destekleyen MentalUp uygulamalarından veya güvenli psikolog onaylı çocuk videolarından faydalanabilirsiniz.

Unutmayın oyun oynamak tüm aile üyelerinin stresini azaltacak. Özellikle geçirdiğimiz bu zor dönemlerde çocuklar oyun sayesinde yaşadıkları korku ve kaygılarını, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı bulacak. Yukarıdaki oyunların ve etkinliklerin hepsi çocuklarınızın sizlerle daha kaliteli vakit geçirmesi için önerilmiştir. Bu oyunların dışında çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz her anın bir fırsat olduğunu unutmayın.

Hürriyet Aile Özel