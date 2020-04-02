Rüyada Saç Boyatmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada saç boyatmak rüya tabircileri tarafından farklı anlamlara gelebilmektedir. Görülen rüyaya bağlı olarak yorumlar değişkenlik gösterir. Hem olumlu hem de olumsuz şekilde sonuçlarının çıktığını söylemek mümkün. Ancak rüya kötü de olsa mutlaka hayra yorulması her daim önerilir.

Rüyada Saç Boyatmak

Rüyada saç boyatmak kişinin iş ve sosyal yaşamında sakladığı bir sırrı işaret eder. Aynı zamanda bu sırrın çok sıkıntılar getirdiğini gösterir. Ayrıca bu sırrı saklayabilmek için rüya sahibinin elinden gelen her şeyi yaptığını anlatır. Diğer yandan eğer saçını boyatan kişi tanınmış biriyse, rüya sahibinden bazı sırları sakladığını anlatır.

Rüyada Saçı Sarıya Boyatmak

Rüyada saçı sarıya boyatmak eğer rüya sahibi evli ise mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceği anlamına gelmektedir. Ayrıca eğer rüya sahibi erkek ise iş ve sosyal hayatında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağına dair ifade edilir.

Rüyada Saçı Kızıl Renge Boyatmak

Rüyada saçı kızıl renge boyatmak hayra yorulur. İşlerin yolunda gideceğine ve berekete işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin iş hayatında olumlu sonuçlar alacağını gösterir.

Rüyada Saçı Siyaha Boyatmak

Rüyada saçını siyaha boyatan kişi sakladığı sırrı ve bu sırrın ortaya çıkmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatır.

Rüyada Saçı Kahverengiye Boyatmak

Rüyada saçını kahverengiye boyatan kişinin maddi sıkıntılardan tamamen kurtulacağını an. Refaha erişeceği ve en kısa sürede iyi bir kazanç elde edeceğini gösterir.

Rüyada Saçı Maviye Boyatmak

Rüyada saçı maviye boyatmak mutlu ve müjdeli bir habere delalet eder. Aynı zamanda evlenmek ve erkek evlat sahibi olmak anlamına da gelmektedir. Evlenmek isteyen kişiler için kısmetin açılacağı anlamını da taşır.

Rüyada Saç Boyatmak İstemek

Rüyada saç boyatmak istemek yaşamdaki kötü ruh halinden kurtulmak anlamına gelir. Hayattaki sıkıntıların son bulacağı ve mutlu bir yaşam süreci anlamına yorulur.

Rüyada Saçı Arkadaşa Boyatmak

Rüyada saçı arkadaşa boyatmak rüya sahibinin henüz tek başına ayakta kalamayacağını anlatır. Fakat istikrarlı bir yaşam için çok çalışırsa gelecekte parlak günlerin rüya sahibini beklediğini anlatır.