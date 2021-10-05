Kaju Besin Değerleri: 100 Gr Kaju Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Ayrıca, badem, kaju, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler Omega-3, Omega-6, E vitamini, folat, vitamin B6 ve magnezyum içerir. Omega 3 içeren besinleri düzenli olarak tüketen kişilerde demans görülme riskinin % 26 daha düşük olduğu yapılan araştırmalarla görülmüştür.

Kaju fıstığı, Brezilya'nın kıyı bölgelerinde yetişen bir besindir. Çoğunlukla Sri Lanka, Hindistan, Tanzanya, Kenya, Hindistan gibi ülkelerde yetişen bir besindir. Besleyici ve sağlıklı olması nedeni ile insanların tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir.



Kaju Besin Değerleri: 100 gr Kaju Kaç Kalori?



Kaju lezzetli olmasının yanında besleyici olması ile de dikkat çekmektedir. Bu besin bakır, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum, çinko, potasyum bakımından son derece zengindir. Düzenli tüketimi vücudun ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. 100 gram kaju içerisinde yaklaşık olarak 553 kalori bulunmaktadır.



Kajunun Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?



100 gram kaju içerisinde yaklaşık 18.22 gram protein bulunmaktadır. Karbonhidrat oranı ise yaklaşık 30.19 gram kadardır. Kaju fıstığı kalsiyum, fosfor, çinko, potasyum, sodyum bakımından da oldukça zengindir. Bu besin içerisinde B12 ve B6 vitamini, A vitamini, E, D ve K vitamini de bulunmaktadır