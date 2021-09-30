Turşu suyu nasıl yapılır, ayarlanır ve saklanır? Turşu suyu tarifi ve yapımı için püf noktaları

Turşu suyu genellikle sirke, limon ve tuz gibi temel malzemelerden oluşmaktadır. Turşu suyunun hazırlanması ve saklanması da dikkat gerekmektedir.

Turşu Suyu Nasıl Yapılır?

Günümüzde turşu pek çok alanda kullanılmaktadır. Yemeklerin yanında önemli bir garnitür olan turşunun suyu ise sağlığa oldukça faydalıdır. Türkiye genelinde pek çok yörede turşular birbirinden farklı şekillerde yapılmaktadır. Turşu suyu da genellikle kişisel tercihlere uygun olarak hazırlanır.

Yapılacak turşunun çeşidine göre de turşu suyu hazırlanabilir. Turşu suyu yaparken genellikle suyun içerisine tuz, limon tuzu, sirke, şeker konulur. Turşu suyunun miktarına göre malzemeler karıştırılır. Mide hassasiyeti olan kişiler genellikle sirke yerine limon suyu da kullanabilirler. Ayrıca turşu suyunun içine sofra tuzu yerine kaya tuzu yani iri tuz kullanılabilir.

Turşu Suyu Nasıl Ayarlanır?

Turşu suyu hazırlanırken malzemeler ayarının doğru yapılması çok önemlidir. Aynı zamanda turşu suyu ayarlanırken su mutlaka içme suyu olarak kullanılmalıdır. Kaynamış içme suyu bir kabın içerisine alındıktan sonra iri kaya tuz, limon suyu, üzüm sirkesi ve toz şeker de konulmalıdır. Tatlı ve tuzlu ürünlerin birbirini dengelemesi de çok önem taşımaktadır. Turşu suyunun ayarlanması için dikkatli davranılmalıdır.

Turşu Suyu Nasıl Saklanır?

Turşu yapıldıktan sonra turşu suyunun mutlaka doğru ve uygun bir yerde saklanması gerekmektedir. Turşu suyu genellikle cam kavanozda saklanmalıdır. Plastik kavanozlarda turşu suyunun bozulma riski çok daha yüksektir. O nedenle turşu suyunun bozulmaması için mutlaka cam kavanoz kullanılmalıdır. Ayrıca turşu suyu ışık almayan, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Turşu olmasının beklendiği sırada suyu da sık sık kontrol edilmelidir. Bu sayede turşu suyunun bozulmaması sağlanır. Turşu suyunun cam kavanozda serin ve kuru bir yerde saklanması ile uzun süre rahatlıkla dayanabilecektir.

Turşu Suyu Tarifi ve Yapımı İçin Püf Noktalar

Turşu suyu yapılırken pek çok detayın da bilinmesi gerekir. Özellikle turşu suyuna konulacak olan sebze ve meyveler asla çürük olmamalıdır. Her zaman diri ve taze ürünlerin kullanılması gerekir. Turşu suyunun iyi bir şekilde saklanması için cam kavanozların kullanılması gerekir. Turşu suyu yapımında kullanılan tüm malzemeler de mutlaka temiz olmalıdır. Ayrıca turşu suyunun tuz ayarı iyi yapılmalıdır.

Turşunun tuzu çok geldiğinde tadı sertleşecektir. Rengi bozulan turşu istenilen kıvama da gelmez. O nedenle genellikle 1 litre suya 90 gram kadar kaya tuzu eklenmelidir. Turşu suyu için temiz içme suyu kullanılması gerekir. Turşu da sirke ve ya limon kullanılmalıdır. Ayrıca isteğe bağlı olarak ikisi birlikte de kullanılabilir.

Turşu Suyunun Faydaları Nelerdir?

Turşu suyunun birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Turşu suyu genel olarak kas ağrılarına ve kas kasılmalarına faydalıdır. Özellikle spor ile uğraşan kişiler rahatlıkla turşu suyu içebilirler. Bunun yanı sıra turşu suyu vücuttaki su kaybını da önleyecektir. Vücudun aşırı derecede su kaybetmesinin ardından mutlaka turşu suyu içilmelidir.

Turşu suyu sodyum ve potasyum içerdiği için rahatlıkla tüketilebilir. İshal ve benzeri rahatsızlıkları yaşayan kişiler turşu suyu içebilirler. Turşu suyu özellikle soğuk kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sağlığa yararları olan turşu suyu kabızlığı da tedavi ederken kişiye sağlık katar. Turşu suyu her zaman rahat bir şekilde tüketilebilir. Turşu suyu hazımsızlığı da gidererek unutkanlığa da iyi gelir.