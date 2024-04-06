TikTok’un yeni akımı uzmanları tedirgin etti... Yulafı birkaç malzeme ile karıştırıp sabah akşam içiyorlar ama…
Son yıllarda dünya genelinde çok yaygın hale gelen bir zayıflama yöntemi var; insülin iğneleri. Sosyal medyada moda haline gelen zayıflama ilaçlarının ardından TikTok’ta yeni bir zayıflama akımı başladı. Yulafla hazırlanan bir içeceği sabah akşam içen kullanıcılar, kısa sürede büyük kilolar vereceğini, zayıflama ilaçlarıyla aynı etkiyi gördüklerini iddia ediyor. Fakat gerçekler hiç de sosyal medyada yayıldığı gibi değil…
İKİ AYDA 18 KİLO VERDİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
TikTok'ta bir kadın yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak su ve yarım limonun suyu ile karıştırıyor. Kendini gülümsemek için zorluyor ve tereddüt ederek içekten bir yudum alıyor ve “Bu iğrenç” diyor. TikTok fenomenlerine göre zaten bu içeceğin tadının güzel olması gerekmiyor; bunun bir kilo verme hilesi olması gerekiyor.
Bazı kullanıcıların iddiasına göre, bu karışımı her gün içerseniz sadece iki ayda 18-20 kilo verebilirsiniz. Kullanıcılar yulaflı bu ‘mucize’ karışıma, dünyada zayıflama iğnesi olarak popüler olan diyabet ilacına gönderme yaparak ‘Oatzempic’ adını verdi.
ÇOK BESLEYİCİ AMA ASLA SİHİRLİ DEĞİL
Diyetisyen Emily Haller, yulafın kesinlikle besleyici olmasına rağmen, kilo vermek için sihirli bir yanı olmadığını söyledi, “Yulafın iyi bir çözünür lif kaynağıdır, özellikle de beta-glukan adı verilen bir türü kan kolesterol seviyelerini düşürür ve yemeklerden sonra kan şekeri artışlarını azaltır” dedi ve ekledi:
“Genel olarak, yeterince lif tüketmek kalp hastalığı ve bazı kanserlere yakalanma riskini azaltmanın yanı sıra sağlıklı bir bağırsak ve düzenli bağırsak alışkanlıklarını da destekleyebilir. Yarım fincan yulaf ezmesi yaklaşık dört gram lif içerir; beslenme kılavuzları yetişkinlerin günde en az 21 ila 38 gram tüketmesini tavsiye etmektedir. Lif açısından zengin gıdaların sindiriminin düşük lifli gıdalara göre daha uzun sürer ve yiyeceklerin bağırsaklarınızdaki hareketini yavaşlatarak daha uzun süre daha tok ve daha tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir.”
HARMANLANMIŞ YULAF İÇECEĞİ KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Bazı araştırmalar, diyetinize yulaf eklemenin, belki de tok hissetmemize yardımcı olduğu için, az miktarda kilo kaybı ile ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Ancak Pensilvanya Üniversitesi'nde beslenme bilimi alanında yardımcı doçent olan Colleen Tewksbury, tüm çalışmaların bu sonuca varmadığını söyledi ve özellikle su ile harmanlanmış yulafı test eden herhangi bir araştırmadan haberdar olmadığını ekledi. Limon suyunun kilo kaybına yardımcı olabileceğine dair bir kanıt da yok.
VERİLEN KİLOLAR SIKLIKLA GERİ DÖNÜYOR
Dr. Melanie Jay, insanların oatzempic ile önemli miktarda kilo kaybediyorlarsa, bunun nedeninin muhtemelen içeceği daha yüksek kalorili bir yemeğin yerine kullanıyor olmaları olduğunu söyledi. Haller ise su ve limon suyu ile karıştırılmış yulafın dengeli bir öğün olmadığının altını çizdi.
Dr. Jay, “Obezite hastalarının birçoğu geçici diyetler ve oatzempic benzeri yöntemlerle hayatları boyunca yüzlerce kilo veriyor. Fakat vücutları yavaşlayan bir metabolizma ve daha fazla açlıkla tepki verdiği için kilolar sıklıkla geri dönüyor” dedi.
Öte yandan bazı insanlar için geçici diyetler ve gerçekçi olmayan kilo kaybı beklentileri, sağlıksız bir takıntıya ve yiyeceklerle olumsuz bir ilişkiye yol açabiliyor.
YULAFLI KARIŞIM KİLO VERMEK İÇİN KULLANILAN İNSÜLİN İLAÇLARINA BENZİYOR MU?
İlaçlar kısmen, yemek yedikten sonra vücudunuzun salgıladığı GLP-1 adlı bir hormonu taklit ederek çalışır. Bu hormon yiyeceklerin bağırsaklardaki hareketini yavaşlatır ve beyne tokluk sinyali gönderir. Ancak yulaf veya herhangi bir yiyecek yedikten sonra salgılanan GLP-1 miktarı çok daha düşüktür ve ilaçların sağladığı kadar uzun ömürlü değildir.
Çeşitli çalışmalarda araştırmacılar, insanlar yulaf veya buğday ekmeği tükettikten veya yulaf tozu eklenmiş veya eklenmemiş bir kahvaltı tükettikten sonra kandaki GLP-1 düzeylerini ölçtüler ve yulafın GLP-1 düzeylerini diğer yiyeceklere göre daha fazla artırmadığını buldular.
Diyetisyen Emily Haller, oatzempic çılgınlığının sadece başka bir trend olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu sadece internetin yaptığı bir şey. İçeceğin popülaritesi muhtemelen çok kısa ömürlü olacak.”