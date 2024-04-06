TikTok’un yeni akımı uzmanları tedirgin etti... Yulafı birkaç malzeme ile karıştırıp sabah akşam içiyorlar ama…

TikTok'ta bir kadın yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak su ve yarım limonun suyu ile karıştırıyor. Kendini gülümsemek için zorluyor ve tereddüt ederek içekten bir yudum alıyor ve “Bu iğrenç” diyor. TikTok fenomenlerine göre zaten bu içeceğin tadının güzel olması gerekmiyor; bunun bir kilo verme hilesi olması gerekiyor.

Bazı kullanıcıların iddiasına göre, bu karışımı her gün içerseniz sadece iki ayda 18-20 kilo verebilirsiniz. Kullanıcılar yulaflı bu ‘mucize’ karışıma, dünyada zayıflama iğnesi olarak popüler olan diyabet ilacına gönderme yaparak ‘Oatzempic’ adını verdi.