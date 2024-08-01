Yatay Zeka dinleyicileri ikiye böldü

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2015’te yayınladığı “Suspus”tan sonra yeni albümünün çıkması 9 yılını aldı.

Saygı1 konserinin etkileri devam ederken, 10 şarkıdan oluşan “Yatay Zeka” isimli albümünü “Abaküs” şarkısıyla tanıtan Ceza, sevenleriyle tepkililer arasına çizgiyi çekti.

2015 yılından bu yana albüm yerine single çıkaran Ceza, nihayet albümle gelse de dinleyicileri kesin bir şekilde ikiye böldü.

Hoş, herkesi mutlu etmesini bence o da beklemiyordu, ancak aldığı tüm yorumlar haklı mı tartışılır.

“Yatay Zeka”, 10 şarkılık bir albüm.

Ağırlıklı olarak Osmançello prodüksiyonları ve DJ Sivo’nun scratch’lerinin yer aldığı albümde Baneva, Şehinşah ve LesAKAramon’un düetleri bulunuyor.

Albümde Furkan Gülfidan, Denizkan Boz, Roche ve Mami’nin de katkıları var.

İlk haftasında 1 milyon dinlenmeyi geride bırakan çalışmada “Varsan Varım”, “Abaküs”, “Bando”, “Neden Acaba” gibi yıldız şarkılar bulunmakta.

Hit adaylarının yanı sıra derdini rap’le ifade eden Ceza’nın dokunuşları, bazı dinleyicilere düşük tempolu gelmiş. Buradan bakıldığında Ceza’nın olgunluk dönemi albümü gibi göründü bana. Albümü dinlerken kendini kanıtlama, yerini sağlamlaştırma, ünlü düetleriyle öne çıkma derdi olmadığını görüyorsunuz.

İçinden geldiği gibi demlene demlene yapmış albümü.

Prodüksiyon ayağında daha önceki ritmik düzenlemelere göre yavaş gelmiş olabilir, bu da Ceza’nın müzikal yolculuğudur.

Bu arada şarkıların sözlerinde sıklıkla geçmiş şarkılara göndermeler duyacaksınız...

Ceza’nın sevenleri ortalama 3 dakika olan şarkılar için “kısa” diye isyan ederken, beğenmeyenler ise “Ben olsam bu albümü çıkarmazdım” demiş.

Müzik subjektiftir, benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz, Ceza’nın sevdiğini bir başka meslektaşı sevmeyebilir.

Benim gördüğüm, “Yatay Zeka”nın zaman ayrılması gereken, hazmı zor bir albüm olduğu.

Gönlü Ceza’dan yana olanlar vakitlerini ayırırsa belki aynı şeyleri görebiliriz. Belki de tam olarak ayrışırız, kim bilir...

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Dikkat çekenler

∆ Roger Waters, Pink Floyd’un ünlü şarkısı “The Wall”ın haklarını 2018’de Türkiye’deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) vermişti. Telif süresinin tamamlanmasına 2 aydan az bir süre kaldı ve 7.5 milyon dinleme alan şarkının 10 milyona ulaşması gerekiyor.

10 milyona ulaşıldığında, yaşam köyü kurulabilmesi için gereken yardım toplanmış olacak.

Yani her bir paylaşım an itibarıyla değerli.

İZEV Vakfı YouTube sayfasından şarkıyı dinleyip paylaşmayı unutmayın.

∆ Çağan Şengül, son şarkısı “Sevmedin mi?” ile yükselişini sürdürüyor. Sözleri Şengül’e ait şarkının bestesi ise Çağan Şengü ve Ömer Faruk Küçükberber imzası taşıyor. Acıdan kıvrandırana kadar “dur”umuz olmayacak, belli oldu.

∆ Selin ve Canozan, “Seni Gördüğüm An” için bir araya geldi. Selin’in sözlerini Canozan ile yazdığı, müziğini Emirhan Özer ile yaptığı “Seni Gördüğüm An”, bu yılın en çok dinlenecek şarkılarından biri olacak gibi görünüyor.

∆ Melis Karaduman’ın yeni şarkısı “Bu Kez”, pop ve trap popu tek potada eritiyor. Karaduman, söz ve müziğine de imza attığı şarkıda kendini güçlendiren kadınların sözcüsü oluyor.

∆ Evdeki Saat, “Tavan”ı yayınladı. Söz, müzik, aranjman ve mix’i Evdeki Saat’e ait olan çalışma, hüzünlü bir yaz şarkısı.

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