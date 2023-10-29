Patates, pizza ve hamburgerin serbest olduğu diyet: OMAD! 24 saatte tek öğün yemek ne kadar sağlıklı?

OMAD diyeti, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 23 saat aç kalıp geri kalan bir saatte tek öğün beslenmeye odaklanıyor.

Diyetisyenleri ikiye bölen ve aralıklı orucun daha aşırı bir versiyonu olarak nitelendirilen OMAD diyetinde; bir saatlik sürede patates püresi, pizza, hamburger, patates kızartması, çikolatalı kek, makarna veya başka ne istenirse yenebiliyor. Günün geri kalan zamanında da sadece su, çay veya kahve tüketiliyor.

Jennifer Aniston ve Mark Wahlberg'in de aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri dışında Coldplay'in solisti Chris Martin, efsanevi rock'çı Bruce Springsteen ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da uzun süredir OMAD diyetini uyguluyor.

‘BESLENME YETERSİZLİĞİNE YOL AÇIYOR’

OMAD destekçileri diyetin üretkenliği artırdığını, hafızayı ve bilişi geliştirdiğini söylerken diyete karşı çıkan uzmanlar, bu beslenme şeklinin sağlığa büyük zararları olduğunu savunuyor.



New York Post'a açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı Dr. Lisa Young, “Böyle bir diyet, kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olmaz ve besin eksikliklerine yol açabilir” derken, Sidney Üniversitesi Tıp ve Sağlık Fakültesi'nden Dr. Nicholas Fuller, “OMAD diyetinde günde bir öğün için ne yeneceğine ilişkin yorumlar birçok tehlikeye yol açıyor. Her gün yediğimiz öğünler; tam tahıllı karbonhidratlar, sebzeler, meyveler ve iyi yağlarla dengelenmiş bir protein kaynağı içermelidir. Dengeli beslenmemek, beslenme yetersizliğine yol açacaktır” dedi.



‘KADINLARDA KEMİK ERİMESİ ERKEKLERDE DE KALP DAMAR HASTALIĞI ŞİKAYETLERİNİ ARTAR’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Uzman Diyetisyen Merve Altay da “Sosyal hayattaki yoğunluğun artmasıyla kişiler artık öğün tüketim sayılarını azaltma ihtiyaçları duyuyor. Bu doğrultuda tek öğün beslenme ve aralıklı oruç diyetleri başı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Diyette belli bir saatte patates, pizza ve hamburger gibi besinlerin yenmesinin riskli olduğunun altını çizen Merve Altay, “Sadece karbonhidrat içeren yüksek kalorili gıdalar, vücudumuz için ciddi riskler taşır. Beraberinde protein eksikliğiyle birlikte kas kayıpları yaşanabilir. Kas kayıplarının yaşanması metabolizma hızınızı düşürür. Beslenmenin içeriğinde yeterli vitamin ve mineral olmaması nedeniyle de uzun vadede hastalıklar başlar” dedi.

Merve Altay, “İnsülin direncinin şiddeti artabilir. Bunun sonucunda tırnak kırılmaları, saç dökülmeleri ve ciltte solgunluk görülür. Ciddi sindirim zorlukları ortaya çıkar. Midede şişkinlik ve hazımsızlık başlar. Bağırsaklarda inflamasyon görülebilir. Diyet içeriğinde kalsiyum fosfor yetersizliği de olacağı için özellikle kadınlarda kemik erimesi yaşanabilir. Erkeklerde de kalp damar hastalığı şikayetleri artabilir” ifadelerini kullandı.







'GÜNÜN GERİ KALANI ÇAY VE KAHVE TÜKETİLMESİ MİNERAL KAYBINA NEDEN OLUYOR'

Diyette 23 saat boyunca su, çay ve kahve içilmesine de değinen Altay, “Vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan su tüketimi günün her saati elzemdir. Su içmenin bir sakıncası olmaz. Fakat fazla tüketilen kahve ve çayın vücutta mineral kaybına neden olduğu bilinen bir gerçek. Bu şekilde kişiler kendilerini daha ödemli ve şiş hissedebilirler. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, şekersiz ya da süt ilavesiz çay ve kahve tüketimi olmalı” dedi.



YEME BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR!

OMAD diyetinin bazı insanlarda yeme bozukluğuna da neden olacağını vurgulayan Merve Altay, “Bu diyeti uygulayınca midenin bir süre sonra besin kabul etmemeye başlaması hiç şaşırtıcı olmaz. Bu da beraberinde beslenme bozukluğuna neden olur. Tek öğünde alınan kalori, gün içinde kan şekeri dalgalanmasına da neden olabilir. Bu da kişilerin baş ağrısını artırabilir. Enerji düşüklüğüyle birlikte kendilerini daha halsiz ve yorgun hissedebilirler. Bu keyifsizlik durumu zamanla depresyona yol açabilir” ifadelerini kullandı.







OMAD DİYETİ METABOLİZMANIN HIZLANMASINA KATKIDA BULUNUYOR MU?

OMAD diyetini savunanlar “Metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunuyor” şeklinde yorumlar yapıyor. Bu doğru olabilir mi?



Bu sorumuza Merve Altay, “Dengeli ve yeterli tek bir öğünle bunu sağlamak sağlıklı insanlar için mümkün olabilir. Eğer tüketilen tek öğünde gerekli protein alımı olur, dengeli ve sağlıklı bir öğün tüketilirse metabolizma hızı artabilir” cevabını verdi. Altay, şöyle devam etti:

“Bunun için mutlaka zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlardan diyete eklemek gerekiyor. Ayrıca günlük lif tüketimi de çok önemli. Yani gün içinde tüketilen sebze ve meyve miktarına dikkat edilmeli. Mutlaka yeşil yapraklı sebzelerden oluşan ve içine zeytinyağı eklenen bir öğün olmalı."



KİMLER BU DİYETTEN KESİNLİKLE KAÇINMALI?



Şeker hastalığı ve insülin direnci yüksek olanlar ile böbrek rahatsızlığı ve karaciğer yağlanması bulunanların bu diyeti uygulamasının sakıncalı olduğunun altını çizen Altay, “Ergenlikte de artan kalori ihtiyacının karşılanamaması ve yeme bozukluklarına sebep olabileceği için uygulanması doğru değil. Özellikle genç kadınlarda hormonal dengesizliği beraberinde getirmesi çok yüksek" dedi.



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