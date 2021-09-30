Detoks suyu ne işe yarar, nasıl yapılır ve hazırlanır? Zayıflatan yağ yakıcı detox suyu tarifi ve yapımı

Detoks suyu genellikle taze meyve ve sebzelerin karışımıyla elde edilen bir içecektir.

Detoks Suyu Ne İşe Yarar?

Yapılan araştırmalar insan vücudunun su tüketimi ile ilişkisinin önemini ortaya koymuştur. Su ve sıvı alımının yetersizliği ciddi ağlık sorunlarına sebep olabileceği gibi ölüme kadar yol açabilmektedir. Sıvı tüketiminde de dikkat edilmesi gereken sağlıklı su ve sıvı tüketimi olmalıdır. Araştırmalar bir insanın günlük su ve sıvı tüketimini 1,2 litreden 2,5 litreye çıkarmasının kendini daha mutlu ve daha enerjik hissetmesine sebep olduğunu ortaya koymuştur.

Sağlığını düşünen kişilerin hazır meyve suyu, soda veya asitli içecekler yerine bilhassa da diyet programlarında sıklıkla tercih ettikleri içeceklerdir. Detoks suyunun pek çok yararı bulunmaktadır:

Detoks suyu en çok diyet programları ile anılmaktadır. Gerçekten de detoks suları kilo kaybına olumlu katkı sağlamaktadır.

Detoks sularının içeriğinde bulunan taze meyve ve sebzeler sayesinde vücudun pH değeri dengelenmektedir.

Detoks suları özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında çok büyük katkı sağlamaktadır.

Detoks sularının sindirim sistemi üzerinde de sayısız faydaları bulunmaktadır.

Detoks sularının özellikle cilde gözle görülür katkıları olmaktadır.

Detoks suları enerji seviyelerinin artmasına da katkı sağlamaktadır. Bu sebeple de spor öncesi ya da spor sonrası tüketilmektedir.

Detoks suyu ruh halini ve enerji seviyesini ciddi anlamda iyileştirmektedir.

Detoks suları bağışıklık sistemini ve bağışıklık fonksiyonunu güçlendirmektedir.

Detoks Suyu Nasıl Yapılır ve Hazırlanır?

Detoks suyu tüketiminin insanın enerjisini artırdığı ve ruh halini ciddi şekilde iyileştirdiği araştırmalarla görülmüştür. Bu kadar çok faydası bulunan detoks suyunu hazırlanması da aslında çok kolaydır. Detoks suyu taze meyvelerin ve sebzelerin karışımıyla hazırlanan sağlıklı bir sıvıdır. Evde detoks suyu hazırlamak da oldukça kolaydır. Detoks için temin edilen sebze ve meyveler doğranır arzuya göre sıcak veya soğuk su eklenir. Bundan sonra aromaların suya daha iyi geçmesi için 1 ile 12 saat arasında bu su buzdolabında bekletilir.

Zayıflatan Yağ Yakıcı Detox Suyu Tarifi ve Yapımı

Detoks suları arasında en bilinenleri salatalık ve nane karışımı, portakal ve limon, limon ve zencefil gibi detoks sularıdır. Ayrıca detoks sularına başka malzemeler eklenerek yağ yakıcı ve zayıflamaya faydası olan, metabolizmayı hızlandıran yağ yakıcı detoks suları elde etmek mümkündür. Bunların bazıları kolaylıkla hazırlanabilir:

Yeşil yağ yakıcı detoks tarifi: Bu tarifin adı kullanılan yeşil yapraklı sebze ve meyvelerden gelmektedir. 1 adet salatalık, 1 adet yeşil elma, 3,4 yaprak yeşil yapraklı sebze. Ispanak, pazı veya karalahana kullanılabilir. Tüm malzemeler meyve sıkacağından geçirilerek sıvı hale getirilir ve hemen tüketilir.

Turuncu yağ yakıcı detoks içeceği: 2 adet havuç, 2 adet kırmı elma, 1 kabuksuz limon. Bütün malzemeler meyve sıkacağından geçirilir ve taze olarak tüketilir.