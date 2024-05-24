Psikolojik travmaların çözülmesinde fayda sağlıyor... Nefes egzersizleri nedir ve nasıl yapılır?

- Sırta doğru genişleterek nefes alıp verilmeli

- Hafif bir kuvvetle sanki hava kaçıran bir balon gibi “ssss” sesiyle kesiksiz olarak nefes verilmeye çalışılmalı

- Nefes bitene kadar sürdürüp ve bu bölgedeki kaslar hissedilmeli