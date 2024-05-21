Yüzünüz olduğunuzdan kilolu mu görünüyor?

Sağlıklı beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, yüz bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur. Bol meyve, sebze ve yağsız protein tüketmeye özen gösterin.

Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, tüm vücutta olduğu gibi yüz bölgesinde de yağların erimesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmayı hedefleyin.

Yeterince uyumak: Yeterince uyumak, hormon dengesinin korunmasına ve cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yetişkinler için her gece 7-8 saat uyku idealdir.