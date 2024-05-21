Yüzünüz olduğunuzdan kilolu mu görünüyor?
Yüzdeki kilo artışı, bazen vücudun diğer bölgelerindeki kilo artışından farklı bir şekilde algılanabilir ve kişinin genel görünümünü etkileyebilir. Bu durum birçok insan için rahatsız edici bir problem olabilir. Yüzdeki kilolu görünümün birçok farklı nedeni olabilir.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yüzde kilolu bir görünüme neden olan faktörleri ve bu durumu nasıl tersine çevirebileceğinizi anlattı.
YÜZDEKİ KİLOLU GÖRÜNÜMÜN NEDENLERİ NELERDİR?
Genetik: Ailenizde yüzünde yağ tutma eğilimi varsa, siz de bu sorunu yaşayabilirsiniz.
Beslenme alışkanlıkları: Sağlıksız beslenmek ve aşırı kalori almak, yüz bölgesinde de yağ birikmesine neden olabilir.
Yaş: Yaşlandıkça ciltte elastikiyet kaybı ve sarkma meydana gelir. Bu durum da yüzün daha kilolu görünmesine yol açabilir.
Hormonlar: Hamilelik, menopoz ve bazı hormonal dengesizlikler yüz bölgesinde yağ birikmesine neden olabilir.
Bazı hastalıklar: Tiroit hastalığı, Cushing sendromu gibi bazı hastalıklar da yüz bölgesinde yağ birikmesine yol açabilir.
Bazı ilaçlar: Steroidler ve antidepresanlar gibi bazı ilaçlar da yan etkisi olarak kilo alımına ve yüzün daha kilolu görünmesine neden olabilir.
YÜZDEKİ KİLOLU GÖRÜNÜMÜ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Sağlıklı beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, yüz bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur. Bol meyve, sebze ve yağsız protein tüketmeye özen gösterin.
Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, tüm vücutta olduğu gibi yüz bölgesinde de yağların erimesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmayı hedefleyin.
Yeterince uyumak: Yeterince uyumak, hormon dengesinin korunmasına ve cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yetişkinler için her gece 7-8 saat uyku idealdir.
Stresi azaltmak: Stres, kortizol hormonu salgılanmasına neden olur. Bu hormon da yağ birikmesine yol açabilir. Yoga, meditasyon gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayabilirsiniz.
Bol su içmek: Yeterince su içmek, cildin nemlenmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeyi hedefleyin.
Yüz masajı: Yüz masajı, yüz bölgesindeki kan dolaşımını artırarak şişkinliğin azalmasına yardımcı olabilir.
Dolgu işlemleri: Hyaluronik asit gibi dolgu maddeleri ile yüz bölgesindeki çöküklükler doldurularak daha ince bir görünüm elde edilebilir.
Bişektomi: Yüz yanak bölgesindeki yağların alınması ile yüz daha ince ve keskin bir görünüme kavuşabilir.
Yüzünüzdeki kilolu görünümden rahatsızsanız, bir doktora danışarak size en uygun planlamayı yapabilirsiniz. Unutmayın, her insanın yüz şekli ve yağ dağılımı farklıdır. Bu nedenle, size en uygun planlama yapılması büyük önem taşımaktadır.