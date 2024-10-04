Ev kadınlarının yüzü oldu!

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Yasemin Sakallıoğlu, boya reklamındaki başarısının ardından, şimdi de bir temizlik malzemeleri markası ve bir bankayla anlaşma yaptı.

Canlandırdığı cefakâr ev kadını karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü komedyen, izleyicinin kalbini kazanırken yaptığı anlaşmalarla da karakter tespitlerinin ve analizlerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha kanıtladı!





Bu yeni iş birlikleri, Yasemin Sakallıoğlu’nun ev kadınlarının günlük yaşamındaki zorlukları mizahi bir dille ele alırken, markalar için de güçlü bir temsilci olabileceğini gösteriyor.

Aynı zamanda Sakallıoğlu’nun stand-up gösterisi “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” turnesi de hız kesmeden devam ediyor. Gösterisiyle de geniş bir kitleye ulaşan komedyen, sahne performansında evlilik ve ilişkiler üzerine yaptığı eğlenceli yorumlarla izleyicileri güldürmeye devam ediyor.

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Renkli tanıtım

Atölye Gözlük ev sahipliğinde, Galataport Gizia Brasserie’de düzenlenen keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle Moscot’un 2024 sonbahar/kış koleksiyonu tanıtıldı.

Moda dünyasından ünlü isimler ve sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, New York’un Lower East Side ruhunu yansıtan altı yeni model beğeni topladı. Yeni modeller, markanın zamansız tasarımlarını modern bir yorumla sunarken, Atölye Gözlük’ün ev sahipliğindeki bu tanıtım, markanın mirasını ve ince işçiliğini yansıttı.

Hem göze hem kulağa

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, sadece sesiyle değil sahne performansı ve şık kostümleriyle de adından söz ettiriyor.

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Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve Kıbrıs’ta konserler veren Arar, sahnede adeta bir moda şovuna imza atıyor. Gaia & Uranos imzalı özel tasarımlarla izleyici karşısına çıkan sanatçı, hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor. Konser sonrası kıyafet tercihleri sosyal medyada sıkça konuşulan sanatçı, takipçilerinden ve moda severlerden tam not alıyor.

Yardım desteği sürüyor

Nebula ekibi ve kurucu ortak Melis Çatak, 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Her yıl çeşitli okullarla iletişime geçilerek mont, bere, kitap ve bot gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu yıl Türkiye’nin en büyük öğrenci yardım kampanyalarından birini organize eden ekip, Hatay, Maraş, Balıkesir ve Antakya’daki okullara odaklandı. Yardımlar, 3-6 Ekim tarihleri arasında ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Kampanya geniş katılımıyla dikkat çekiyor.