Yeni kesilmiş eti tüketmek zararlı mıdır? Kurban Bayramı’nda hangi mide-bağırsak hastalıkları artar?

Kurban Bayramı'nda tüketilen fazla miktarda et ve hijyen konusundaki dikkatsizlik nedeniyle bazı mide-bağırsak hastalıklarının artma riski bulunabilir. Bu hastalıklar arasında en yaygın olanları şunlardır:

Gıda zehirlenmesi: Eti uygun şekilde muhafaza etmemek, hijyen kurallarına dikkat etmemek ve çiğ veya yeterince pişmemiş et tüketmek gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

Bağırsak enfeksiyonları: Etin kirli suyla yıkanması veya yeterince pişirilmemesi barsak enfeksiyonlarına sebep olabilir.

İshal ve mide bulantısı: Aşırı yağlı veya baharatlı et tüketmek, sindirim sisteminin zorlanmasına ve bunu sonucu olarak da ishal ile mide bulantısına neden olabilir.