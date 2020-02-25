Tava böreği tarifi
Çıtır çıtır ve nefis peynirli tadıyla tava böreği, yiyenlerin favorilerinden biri olacak. Kıymalı veya ıspanaklı olarak da yapabileceğiniz bu börek kahvaltılarınıza ve çay saatlerinize renk katacak. Denemeden geçmeyin. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet adet yufka
- Yarım su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 kase beyaz peynir
- 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
- 3-4 tutam maydanoz
Tava böreği tarifi nasıl yapılır?
Tavayı ocağa alıp 1 veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
Süt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede güzelce çırpın.
Daha sonra yufkayı, tavaya kenarları sarkacak şekilde yerleştirin.
Diğer yufkayı parçalara bölerek tavaya serilen yufkanın üzerine dizin.
Aralarına hazırladığınız sütlü karışımdan gezdirin.
Üzerine peynirli ve maydanozlu harcı ilave edin.
Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve aralarına sütlü karışımdan ekleyin.
Son olarak kenarlardan sarkan yufka ile üzerini kapatın.
Her iki yüzünü de güzelce pişirin.
Afiyet olsun...