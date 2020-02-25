Tava böreği tarifi

Tavayı ocağa alıp 1 veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

Süt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede güzelce çırpın.

Daha sonra yufkayı, tavaya kenarları sarkacak şekilde yerleştirin.

Diğer yufkayı parçalara bölerek tavaya serilen yufkanın üzerine dizin.

Aralarına hazırladığınız sütlü karışımdan gezdirin.

Üzerine peynirli ve maydanozlu harcı ilave edin.

Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve aralarına sütlü karışımdan ekleyin.

Son olarak kenarlardan sarkan yufka ile üzerini kapatın.

Her iki yüzünü de güzelce pişirin.

Afiyet olsun...