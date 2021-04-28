Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ovmaç ya da oğmaç, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir çorba. Kelime olarak ‘ovmak’ fiilinden geliyor çünkü un ve su karışımı elle ovalanarak çorbaya katılıyor. Bu tarifimiz Bolu usulü ovmaç çorbası. Siz de bu tarifi evinizde denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Tirit, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanıyor. Biz de sizler için Konya usulü tirit tarifi hazırladık. Tarifler her ne kadar değişse de hepsinde et, ekmek ya da pide ve sarımsaklı yoğurt bulunuyor. Bu yöresel lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki tirit nasıl yapılır? Evde tirit yapımı için kolay tarifi...

Iza bulguru, Bolu’nun Seben ilçesinde üretilen çok özel bir tür bulgur. Yılda 200 ton civarında üretilen bu endemik ürün, Osmanlı’dan günümüze bölgede pilav yapımında çok sık kullanılıyor. Siyez bulguruna benzer özellikler taşıyan ıza bulguru ile nefis bir pilav yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.

Ev yapımı, oldukça ekonomik şerbetli bir tatlı olan şekerpare, özellikle ramazan ayında iftar sofralarının aranan lezzetlerinden biridir. Bu tatlının sırrı ise şerbetinin iyi çekebilmesi için sıcaklığının tam kıvamında olmasında saklıdır. Şimdi sizinle hünerlerinizi konuşturabileceğiniz şekerpare yapımının detaylarını paylaşıyoruz.