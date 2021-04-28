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Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

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Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayıyla birlikte sevdiklerine özel lezzetler sunmak isteyenler her gün iftar menülerini özenle oluşturuyor. "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için çorbadan tatlıya Ramazan'ın on altıncı gününe özel nefis bir menü hazırladık. İşte 28 Nisan Çarşamba, Ramazan'ın 16. günü için iftar menüsü...

Ovmaç ya da oğmaç, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir çorba. Kelime olarak ‘ovmak’ fiilinden geliyor çünkü un ve su karışımı elle ovalanarak çorbaya katılıyor. Bu tarifimiz Bolu usulü ovmaç çorbası. Siz de bu tarifi evinizde denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Ovmaç çorbası tarifi
Ovmaç çorbası tarifi

Tirit, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanıyor. Biz de sizler için Konya usulü tirit tarifi hazırladık. Tarifler her ne kadar değişse de hepsinde et, ekmek ya da pide ve sarımsaklı yoğurt bulunuyor. Bu yöresel lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki tirit nasıl yapılır? Evde tirit yapımı için kolay tarifi...

Tirit nasıl yapılır Evde tirit yapımı için kolay tarifi
Tirit nasıl yapılır? Evde tirit yapımı için kolay tarifi

Iza bulguru, Bolu’nun Seben ilçesinde üretilen çok özel bir tür bulgur. Yılda 200 ton civarında üretilen bu endemik ürün, Osmanlı’dan günümüze bölgede pilav yapımında çok sık kullanılıyor. Siyez bulguruna benzer özellikler taşıyan ıza bulguru ile nefis bir pilav yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Iza bulguru pilavı tarifi
Iza bulguru pilavı tarifi

 Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.

Gavurdağ salatası nasıl yapılır İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi
Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

Ev yapımı, oldukça ekonomik şerbetli bir tatlı olan şekerpare, özellikle ramazan ayında iftar sofralarının aranan lezzetlerinden biridir. Bu tatlının sırrı ise şerbetinin iyi çekebilmesi için sıcaklığının tam kıvamında olmasında saklıdır. Şimdi sizinle hünerlerinizi konuşturabileceğiniz şekerpare yapımının detaylarını paylaşıyoruz.

Şekerpare nasıl yapılır Şekerpare yapımının detayları
Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımının detayları
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