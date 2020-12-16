Iza bulguru pilavı tarifi

Iza bulguru, Bolu’nun Seben ilçesinde üretilen çok özel bir tür bulgur. Yılda 200 ton civarında üretilen bu endemik ürün, Osmanlı’dan günümüze bölgede pilav yapımında çok sık kullanılıyor. Siyez bulguruna benzer özellikler taşıyan ıza bulguru ile nefis bir pilav yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…

Ocakta

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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