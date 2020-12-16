Iza bulguru pilavı tarifi
Iza bulguru, Bolu’nun Seben ilçesinde üretilen çok özel bir tür bulgur. Yılda 200 ton civarında üretilen bu endemik ürün, Osmanlı’dan günümüze bölgede pilav yapımında çok sık kullanılıyor. Siyez bulguruna benzer özellikler taşıyan ıza bulguru ile nefis bir pilav yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 su bardağı ıza bulguru
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 5 su bardağı su
Iza bulguru pilavı tarifi Nasıl yapılır?
Bulguru geniş bir tencereye alın.
Üzerine 4 su bardağı kaynar su ekleyip kabarması için kenarda bekletin.
Sarımsakları ve domatesleri rendeleyin.
Tereyağını başka bir tencerede kızdırıp sarımsakları bu yağda kavurun.
Bulguru ilave edin.
Domates rendesi, tuz ve kalan suyu da ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra servis etmeden önce 15-20 dakika kadar dinlendirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…