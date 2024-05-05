Haftanın kültür sanat ajandası

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SİNEMATEK’E BAHAR GELDİ

Sinematek/Sinema Evi, 30 Haziran’a kadar sürecek 2024 Bahar programında çığır açan klasiklerden kült eserlere sinema sanatının parlak örneklerinden oluşan yeni bir seçki sunuyor. Ünlü yönetmen Asghar Farhadi ve sürrealizmin sinemadaki son temsilcisi sayılan benzersiz bir sinemacı Harry Kümel de Sinematek/Sinema Evi’nin konuğu olacak. Gürcü yönetmen Sergey Parajanov sinemasına odaklanan programda İranlı yönetmen Asghar Farhadi de sineması hakkında konuşacağı ve deneyimlerini paylaşacağı bir Ustalık Dersi vermek için GAİN'in katkılarıyla Sinematek/Sinema Evi’ne konuk oluyor.

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Programda dört filmi gösterilecek, sürrealizmin sinemadaki son temsilcisi sayılan yönetmen Harry Kümel de Sinematek/Sinema Evi’nde bizzat seyirciyle buluşacak. Sinematek programını web sitesinde bulabilir, etkinlik ve filmler için biletleri de Mobilet üzerinden alabilirsiniz.

Suram Kalesi Destanı (Sergey Parajanov, 1985)

ÖDÜLLÜ BELGESELLER KUNDURA SİNEMA’DA

Kundura Sinema’nın dünyadan yaratıcı belgeselleri buluşturan film programı Belgesel Film Kuşağı’nın 2024 seçkisi, Mayıs ve Haziran’da pazar günleri Kundura Sinema’da belgesel tutkunlarını bekliyor. Gürcistan’dan İsrail’e, Letonya’dan Katar’a uzanan geniş bir coğrafyadan toplam 6 filmin gösterileceği seçki, kişisel hafızadan yola çıkıp evrensel insanlık hikâyelerine uzanan filmleri buluşturuyor. 2 Haziran’a kadar her pazar rezervasyon yaptırarak ücretsiz izleyebileceğiniz program için detaylar beykozkundura.com’da.





BİFO, SEZONU MUHTEŞEM BİR KONSERLE KAPATIYOR

9 Mayıs Perşembe günü Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihine altın harflerle yazılan repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo ya da müzikseverler tarafından yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, BİFO'yu şef Nisan Ak yönetecek. Kapanış konserinde bu dönemden seçkin yapıtlar seslendirilecek.

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Nisan Ak ve Zhang Zuo

Konser öncesinde Aydın Büke, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

11 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde bir albüm lansmanı müzikseverleri bekliyor. Sezonun son konserinde, elektronik müzik alanında yaptıkları çalışmalarla takip edilen ve takdir gören kadın müzisyenler konuk ediliyor.

Belçikalı plak şirketi Sub Rosa Records etiketiyle yayımlanan toplama albümde, yeni kuşağın elektronik müzik alanında 15 kadın bestecisinin eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Batur Sönmez ve Erdem Helvacıoğlu’nun yaptığı albümün lansmanında yenilikçi atılımlara ve kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymayı amaçlayan bu albümden altı sanatçı Borusan Müzik Evi’nde olacak.

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HARBİYE’DE SEZON AÇILIYOR

İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, heyecan verici bir yeni sezonla kapılarını müzik ve sanat tutkunlarına açtı. 4, 5 ve 8 Mayıs’ta Tan Taşçı, 7 Mayıs’ta David Garrett, 9 ve 10 Mayıs’ta Teoman, 17 Mayıs’ta Chris Botti, 19, 20 ve 21 Mayıs’ta Şehir Tiyatroları’ndan Bu Memleket Bizim oyunu, 22 Mayıs’ta Serdar Ortaç, 23 Mayıs’ta Gökhan Özen, 25 Mayıs’ta İbrahim Maalouf, 26 Mayıs’ta Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, 27 Mayıs’ta Sıla, 29 Mayıs’ta Berkay ve 31 Mayıs’ta Dolu Kadehi Ters Tut sanat severlerle buluşacak. Biletler Passo, Biletix, Biletinial ve Biletwise’da.

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SPACE’24 BAŞLIYOR

Mimar, iç mimar, tasarımcı, sanatçı ve markaları, özgün mekân kurgusunda ve entelektüel içerikleriyle bir araya getiren SPACE 3. yılında Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek. Yaratıcı disiplinler için bir buluşma mekânı sunan SPACE’24, bu yıl da programında kent ölçeğinden yapıya, mekâna ve objeye; fikirden yazıya, müziğe ve lezzete tasarımın her alanından üreten, düşünen, sorgulayan ve kendi alanlarında öne çıkan isimlerin söyleşilerine yer verecek. Etkinlikler 7-8 Mayıs tarihlerinde, 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Soft Analog

HAFTANIN ŞARKILARI / ALBÜMLERİ

Soft Analog’dan yeni tekli

Soft Analog, Dans İllüzyon albümü ve farklı müzisyenlerle ortak yayınladıkları şarkılardan sonra yeni singleları “Sen Yanımda Kal”ı yayınladı. 2019’da Ankara’da kurulan Soft Analog, disko, synth-pop, dream-pop, funk, elektro dans pop ve dans müziği türlerinin birleştiği şarkılarında melankolik ve eleştirel sözler kullanıyor.

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Evgeny Grinko'dan Türk dinleyicilerine özel şarkı

Ülkemizde özel bir hayran kitlesi bulunan Rus piyanist Evgeny Grinko, yeni şarkısı -Bir Aşık Veysel klasiği- Uzun İnce Bir Yoldayım'ı 17 Mayıs Cuma günü yayınlıyor. Eser, sanatçının kendisi tarafından düzenlenmiş ve kaydedilmiş bir piyano versiyonu olarak diskografisinde özel bir yeri işaret ediyor. Daha önceden yayınladığı Outtakes EP'sinde İran şarkısı Jane Maryam'ı dahil eden sanatçı, bu kez de Türkiye'den bir parça dahil etmek istedi. Sanatçı, bu şarkı ile yıllardır konserlerine gelen, albümlerini alan Türk dinleyicilerine teşekkür etmek istiyor.





Çamur’dan "Yetmez Mi" tüm dijital platformlarda yayında

Çamur "Yetmez Mi" adlı yeni teklisiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Söz ve müziği grubun solisti Murat Ak'a ait olan şarkı melankolik bir karaktere sahip. Kişinin aşk hayat ve zamanla olan karmaşık ilişkisine odaklanan sözleri, grubun dingin ve dokunaklı müziği sarıp sarmalıyor. Şarkıda gruba trompetiyle Umur Meriç Öztürk eşlik ediyor.