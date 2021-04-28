Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

Nar ekşisi sosu ve ceviz ile süslenmiş gavurdağ salatası, Türk mutfağının gözde salatalarından biri. Misafir sofraları için özellikle mevsiminde sebzelerle hazırlanan bu enfes tarif, sofraların da gözdelerinden. İşte gavurdağ salatası malzemeleri ve yapımı.

MALZEMELER:

4 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Birkaç dal maydanoz

1 kase iri dövülmüş ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

HAZIRLANIŞI:

Domatesleri ve yeşil biberleri küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanı incecik doğrayıp tuzla ovun.

Yeşil soğan ve maydanozları da incecik kıyın.

Tüm malzemeyi geniş bir kasede bir araya getirip karıştırın.

Üzerine cevizleri serpip zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.

Sumağı da ekleyip hepsini güzelce harmanlayıp servis tabağına alın.