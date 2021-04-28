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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

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Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.

Nar ekşisi sosu ve ceviz ile süslenmiş gavurdağ salatası, Türk mutfağının gözde salatalarından biri. Misafir sofraları için özellikle mevsiminde sebzelerle hazırlanan bu enfes tarif, sofraların da gözdelerinden. İşte gavurdağ salatası malzemeleri ve yapımı.

MALZEMELER:

4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
Birkaç dal maydanoz
1 kase iri dövülmüş ceviz
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Sumak
Tuz

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Yaz yemekleri için farklı seçenekler arayanlara çeşit çeşit salata tarifleri
Yaz yemekleri için farklı seçenekler arayanlara çeşit çeşit salata tarifleri

HAZIRLANIŞI:

Domatesleri ve yeşil biberleri küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanı incecik doğrayıp tuzla ovun.

Yeşil soğan ve maydanozları da incecik kıyın.

Tüm malzemeyi geniş bir kasede bir araya getirip karıştırın.

Üzerine cevizleri serpip zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.

Sumağı da ekleyip hepsini güzelce harmanlayıp servis tabağına alın.

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