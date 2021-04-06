Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare yapımının detayları

Şekerpare Malzemeleri

125 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Üzerine fındık

Şerbeti için;

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım yemek kaşığı limon suyu

Şekerpare nasıl yapılır?

Şekerpare yapımı için ilk olarak yumurtalardan birinin sarısını ayırın.

Beyazını diğer yumurtayı, tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini iyice karıştırın.

Vanilya ve kabarma tozunu ekleyin.

Son olarak unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin. Üzerine bir fırça yardımıyla ayırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalın tersiyle çizik atın.

Üzerine fındık koyup hafifçe bastırın.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. Üstü kızaran şekerparelerinizi fırından çıkarın.

Diğer yandan su ve şekeri tencerede karıştırıp şerbeti pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ilave edin. 5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın.

Şerbeti tatlıların üzerine dökeceğiniz zaman ılık olmalı. Bu nedenle tatlının ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmadan çekmesine izin verin. Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Şekerpare tatlısının püf noktaları

Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalıdır.

Şerbetine limon kaynadıktan sonra katılmalıdır.

Şerbetini dökeceğiniz zaman şekerpareleriniz sıcak, şerbetiniz soğuk olmalıdır.