Peynir salatası tarifi

Salatalık, domates ve biberi küp küp doğrayın.



Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.



Peyniri de küçük olacak şekilde küp küp kesin.



Sebzeleri ve yeşillikleri bir kaseye alın.



Üzerine de peynirleri ekleyin.



Son olarak nar ekşisi, pul biber, zeytinyağı ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun...