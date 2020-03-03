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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Peynir salatası tarifi

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Peynir salatası tarifi
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Peynirin salatasını hiç denemiş miydiniz? Farklı tadıyla damağınızda enfes bir tat bırakacak bu nefis salatayı kahvaltıda bile keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca, menünüze de yepyeni bir tarif eklemiş olursunuz. Peki, peynir salatası nasıl yapılır? Cevabı, hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 100 gram beyaz peynir
  • 1 adet domates
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet yeşil biber
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir tutam dereotu
  • Nar ekşisi
  • Pul biber
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Peynir salatası tarifi Nasıl yapılır?

Salatalık, domates ve biberi küp küp doğrayın.

Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.

Peyniri de küçük olacak şekilde küp küp kesin.

Sebzeleri ve yeşillikleri bir kaseye alın.

Üzerine de peynirleri ekleyin.

Son olarak nar ekşisi, pul biber, zeytinyağı ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun...

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