MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Kahvaltılık Tarifleri Pancar pekmezi tarifi
GeriKahvaltılık Tarifleri Pancar pekmezi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kahvaltılık Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Pancar pekmezi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pancar pekmezi tarifi
Abone Olgoogle-news

Pancar pekmezi, son dönemde hem lezzetiyle hem de şifasıyla gündemde. Güçlü bir kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum kaynağı olan pancar pekmezinin tarifi de çok araştırılıyor. Sizin için evde pancar pekmezi yapmanın yolunu araştırdık. Biraz zahmetli olsa da uğraştığınıza değecek olan pancar pekmezinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 kilogram şeker pancarı
  • İçme suyu

Pancar pekmezi tarifi Nasıl yapılır?

Şeker pancarlarını yıkayıp temizleyin soyun.

Katı meyve sıkacağında sıktığınız pancarların suyunu tencereye alın.

Üzerine içme suyu ilave ettiğiniz pancar suyunu kaynatmaya başlayın.

7-8 saat boyunca kaynattığınız pancar suyunu 3 kez tülbentten süzün.

Ardından bir kavanoza aktarıp ağzını sıkıca kapatın.

3 kilogram şeker pancarından 250 gram pekmez elde edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Pancarlı Humus | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi