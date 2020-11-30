Pancar pekmezi tarifi
Pancar pekmezi, son dönemde hem lezzetiyle hem de şifasıyla gündemde. Güçlü bir kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum kaynağı olan pancar pekmezinin tarifi de çok araştırılıyor. Sizin için evde pancar pekmezi yapmanın yolunu araştırdık. Biraz zahmetli olsa da uğraştığınıza değecek olan pancar pekmezinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 kilogram şeker pancarı
- İçme suyu
Pancar pekmezi tarifi Nasıl yapılır?
Şeker pancarlarını yıkayıp temizleyin soyun.
Katı meyve sıkacağında sıktığınız pancarların suyunu tencereye alın.
Üzerine içme suyu ilave ettiğiniz pancar suyunu kaynatmaya başlayın.
7-8 saat boyunca kaynattığınız pancar suyunu 3 kez tülbentten süzün.
Ardından bir kavanoza aktarıp ağzını sıkıca kapatın.
3 kilogram şeker pancarından 250 gram pekmez elde edebilirsiniz. Afiyet olsun…