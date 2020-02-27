Mayalı pişi tarifi

Ilık suyu yoğurma kabına alın.

İçine mayayı ekleyip iyice eritin.

Tuzu da ekleyip karıştırın.

Bir bardak un ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.

Aynı işlemi unun tamamı için yapın ve hamurunuzu güzelce yoğurun.

Hamura birkaç damla sıvı yağ ilave edip güzelce toparlanmasını sağlayın.

Üzerini kapattığınız hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

Hamur hazır olunca kızartmalık sıvı yağını tavada kızdırın.

Hamurdan kopardığınız parçaları elinizle açıp düzleştirerek yağa atın.

Her iki tarafını da yağda kızarttığınız pişileri sıcak servis yapın.

Dilerseniz hamurları yağa atmadan önce üstlerine susam serpebilirsiniz. Afiyet olsun…