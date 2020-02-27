Mayalı pişi tarifi
Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi. Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis oluyor. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacaktır. Afiyet olsun…
- Yağda
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 2 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
- 2 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Mayalı pişi tarifi nasıl yapılır?
Ilık suyu yoğurma kabına alın.
İçine mayayı ekleyip iyice eritin.
Tuzu da ekleyip karıştırın.
Bir bardak un ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.
Aynı işlemi unun tamamı için yapın ve hamurunuzu güzelce yoğurun.
Hamura birkaç damla sıvı yağ ilave edip güzelce toparlanmasını sağlayın.
Üzerini kapattığınız hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.
Hamur hazır olunca kızartmalık sıvı yağını tavada kızdırın.
Hamurdan kopardığınız parçaları elinizle açıp düzleştirerek yağa atın.
Her iki tarafını da yağda kızarttığınız pişileri sıcak servis yapın.
Dilerseniz hamurları yağa atmadan önce üstlerine susam serpebilirsiniz. Afiyet olsun…