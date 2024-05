Nefertiti boynu

Haberin Devamı

Antik Mısır’ın güzellik ikonu Nefertiti’nin ince, uzun ve sıkı boyun çizgisine sahip olması, günümüzde birçok kişinin estetik idealini oluşturuyor. Peki, bu uygulama nedir ve nasıl gerçekleştirilir?



Boyun botoksu nedir?

Botoks, hem kozmetik hem de tıbbi tedavilerde uzun yıllar kullanılmaktadır.

Tüm dünyada bugüne kadarki en popüler ameliyatsız tedavi prosedürüdür. Nefertiti boyun botoksu yüz estetiğinde önemli bir yere sahiptir.

Boyun botoksu, botulinum toksin (botoks) enjeksiyonlarıyla boyun ve çene hattındaki kasların zayıflatılması ve böylece ciltteki sarkmaların azaltılması işlemidir. Bu sayede jawline hattı daha belirgin hale gelir, çene hattı daha sıkı görünür. Uygulama genellikle 3-6 ay arasında etkisini korur ve düzenli olarak tekrarlanması gerekebilir.



Kimlere uygulanır?

Boyun botoksu, genellikle boyun bölgesindeki kırışıklıkları, çizgileri azaltmak isteyen yetişkinlere uygulanır. Bu işlem genellikle şu durumlar için düşünülebilir:



Boyun kırışıklıkları:

Boyun bölgesindeki yatay çizgilerin veya “kümes” adı verilen dikey çizgilerin görünümünü azaltmak isteyenler.



Cilt sıkılaştırma:

Boyun bölgesindeki cildin sıkılaşmasını ve daha genç bir görünüm elde etmeyi amaçlayanlar.



Estetik gelişim:

Boyun bölgesindeki estetik görünümü iyileştirmek isteyenler.



Boyun botoksu nasıl uygulanır?

Botoks yapılacak boyun ve çene hattı bölgesi antiseptik bir solüsyonla makyaj ve kirden arındırılarak temizlenir. Sonrasında işlem yapılacak bölge anestezik krem sürülerek ya da soğuk ile uyuşturulur. Ardından muayenede belirlenen bölgelerden genellikle boynun alt kısmında bulunan cilt altındaki platismal bantlar içine 2 cm’lik aralıklarla ince uçlu iğnelerle botulinum toksin enjekte edilir.

Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem sonrası hasta rutin hayatına devam edebilmektedir.

uygulamanın avantajları



Sarkma ve kırışıklıkların azalması:

Boyun bölgesindeki kasları zayıflatarak, cildin sıkılaşmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.



Çene hattının belirginleşmesi:

Boyun ve çene hattındaki sıkılaşma, çene hattının daha belirgin ve estetik bir görünüm kazanmasını sağlayabilir.



Estetik görünümün iyileştirilmesi:

Boyun botoksu, genel olarak yüz ve boyun bölgesinin daha genç ve dinç görünmesine yardımcı olabilir, kişinin boyun ve alt yüz bölgesindeki estetik görünümünü iyileştirebilir.



Uygulamanın hızlı ve etkili olması:

Boyun botoksu uygulaması hızlı bir şekilde yapılır ve çoğu kişi için etkileri nispeten kısa sürede görülebilir.



Güvenli bir uygulama olması:

Doğru ellerde yapıldığında, boyun botoksu genellikle güvenli bir uygulama olarak kabul edilir ve genellikle minimal yan etkilere sahiptir.



Makyajın daha iyi uyum sağlaması:

Daha sıkı bir boyun ve çene hattı, makyajın daha düzgün ve doğal görünmesine yardımcı olabilir.

Nefertiti boyunu elde etmek isteyenler için bu uygulama cazip görünebilir. Ancak her estetik müdahalede olduğu gibi, boyun botoksu da bazı riskleri barındırabilir.

Enjeksiyonların doğru yerlere yapılması ve uygun dozlarda olması son derece önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Unutulmamalıdır ki herkesin anatomisi farklıdır ve Nefertiti boynu elde etmek her zaman mümkün olmayabilir.

Bu nedenle, bu uygulamayı düşünenlerin öncelikle bu konuda tecrübeli uzman hekimlere danışmaları ve detaylı bir şekilde bilgi almaları önemlidir.

Sonuç olarak, boyun botoksu Nefertiti boynu elde etmek isteyenler için etkili bir seçenek olabilir.

Ancak estetik tercihlerde her zaman sağlıklı ve dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir.