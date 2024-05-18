Şans kapımızda, ilham perileri yanımızda

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Yeni ilişkilere ve ortaklıklara başlamak için şanslı bir haftaya giriyoruz. Aşkta, sevgide ve maddi konularda bizi heyecanlandıracak, mutluluk verici gelişmeler yaşayabiliriz. 23 Mayıs Perşembe günü Yay burcunda gerçekleşecek dolunay bu aralar yapmak istediğimiz işleri kolayca halletmemize destek olacak.

Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Ay bu konumdayken estetik kaygılarımız tavan yapabilir. İlişkileri gözden geçirmek, ortaklık kurmak ve estetik operasyon yaptırmak için güzel bir gün. Ayrıca ilham perileri etrafımızda olacak, sanatsal konularla ilgilenebiliriz.

Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Güneş, İkizler burcuna geçecek. Bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi paylaşmak, merak ettiğimiz konulara yönelmek isteyebiliriz. Yeni bağlar kurabilir, sosyalleşebilir, bol bol gezebilir ve kültürel aktivitelere katılabiliriz. Tatlı tatlı dedikodu yapmak ve arkadaşlarla uzun uzun konuşmak bizi mutlu edebilir. Reklam, pazarlama, satış ve iletişim alanlarında başarılı girişimlerde bulunabiliriz.

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Salı günü Ay 1.34 itibariyle Akrep burcuna geçecek. Güneş ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Yardıma ihtiyaç duyduğumuz her konuda karizma sahibi, güçlü kişilerden destek görebiliriz. Tamirat, tadilat ve temizlik işlerine girişebiliriz. Bir sorunun derinine inmek için de oldukça iyi bir zaman.

Çarşamba Ay tüm gün Akrep burcunda olacak. Venüs ile Jüpiter birlikte hareket edecek (etki süresi 3 gün). Aşkta, sevgide ve maddi konularda mutluluk verici gelişmeler yaşayabiliriz. Bu aralar yapmak istediğimiz işleri kolayca halledebiliriz. Hem sosyalleşebilir hem harika fırsatlarla karşılaşabiliriz. Mevcut ilişkilerimizdeki sorunları çok daha kolay çözebiliriz. Romantik anlar bizi bekliyor. Yeni ilişkilere ve ortaklıklara başlamak için de harika etkiler var.

Perşembe günü 2 derece Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Elimizdeki işleri büyütmek için daha azimli olabiliriz. Yeni mekânlar keşfetmeye ve yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli hissedeceğiz. Bu dolunay zamanı risk alabilir ve daha cesur davranabiliriz.

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Cuma Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Jüpiter ile Neptün arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Bu iki gezegen içsel büyüme ve keşifle ilişkilidir. Bu dönemde kendi iç dünyamızı keşfedebilir, düşüncelerimizi ve inançlarımızı sorgulayabiliriz. Yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak ve sanatsal projelere yönelmek için uygun.

25 Mayıs Cumartesi Ay 17.45 ile 18.35 arası Yay burcunda boşlukta olacak. Ardından Oğlak burcuna geçecek. Venüs ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi +/-3 gün). Bizi derinden etkileyen bir deneyim yaşayabiliriz. İlişkimizin veya iş hayatımızın sırtımıza yüklediği sorumluluklardan etkilenmeye başladığımızı fark edebiliriz. Bekârsak yeni bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedebiliriz. Venüs ve Plüton etkileşimlerinde bedenimizden mutlu olmak önem kazanır. İrademizi kullanarak kendimizde değiştirmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz.

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BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Hukuki bir sorununuz çözülebilir

Yay burcundaki dolunayın etkisiyle eğitimle ilgili konularda önemli başarılar elde edebilirsiniz. Yabancı ülkelere seyahat etmek, farklı kültürler tanımak veya uluslararası projelerle ilgilenmek için harika bir dönem. Yasal meseleler veya hukuki anlaşmalarla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bir sorununuz çözülebilir veya beklediğiniz işlem sonuçlanabilir.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Sırlar açığa çıkabilir, yüzleşmeler yaşanabilir

Ortak yatırımlar, miras veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Sırlar bir anda açığa çıkabilir ve bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Hukuki konular bu dolunayda önem kazanabilir, belirsizlikler sona erebilir. Bugünlerde yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle tansiyon, kaslar ve dolaşım sistemiyle ilgili problemler yaşanabilir.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İlişkinizde daha ciddi adımlar atabilirsiniz

Partnerinizle veya iş ortağınızla olan ilişkinizin dinamiklerini daha net görebilirsiniz. Dürüst bir iletişim kurmak ve sorunları çözmek için adımlar atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, işbirliği yapmak ve uzun vadeli ortaklıklar kurmak için karşınıza fırsatlar çıkabilir. Yasal süreçler bu dönemde netlik kazanabilir. Bekârsanız biriyle yakınlaşabilirsiniz, bir ilişkiniz varsa da daha ciddi adımlar atabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Spora veya diyete başlamak için ideal zaman

İş yaşamınızda veya günlük rutininizde önemli değişiklikler olabilir. Elinizdeki projeler tamamlanabilir, yeni görevler üstlenebilirsiniz. Karşınıza farklı iş fırsatları da çıkabilir. Spora veya diyete başlamak için ideal bir zaman. Sağlığınızı iyileştirmek adına da gerekli adımları atabilirsiniz. Yardım projeleri ön plana çıkabilir. Başkalarına hizmet ederken kendinizi daha tatmin olmuş hissedebilirsiniz.

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Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Flört edeceğiniz yeni biriyle tanışabilirsiniz

Sanatsal projeler, hobiler veya yaratıcı çalışmalarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem her zamankinden daha yaratıcı olabilirsiniz. Partnerinizle daha açık bir iletişim kurabilir, yeni maceralara atılabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa flört edebileceğiniz yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılmak ve arkadaşlarla vakit geçirmek de isteyebilirsiniz.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Köklerinize dair bilgiler elde edebilirsiniz

Bugünlerde aile içindeki rolünüzle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Aile üyeleriyle samimi konuşmalar yapabilir, sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için harekete geçebilirsiniz. Atalarınızla ve geçmişle ilgili konular gündeme gelebilir. Köklerinize dair yeni bilgiler elde edebilirsiniz. Bu dolunay sırasında taşınma kararı alabilir veya evde değişiklikler yapma isteği duyabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Seyahat planları yapabilirsiniz

Dolunayın etkisiyle söylediklerinizin ve yazdıklarınızın etkisi daha güçlü olabilir, iletişimde daha direkt olabilirsiniz. Ancak patavatsızlıkla açıksözlülüğün arasındaki ince çizgiyi iyi dengelemelisiniz. Yeni bir kursa başlamak, bir eğitimi tamamlamak veya önemli bir sınava girmekle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Dijital projelerde başarı elde etme şansınız da yüksek.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Maddi hedeflerinizi tutturabilirsiniz

Finansal planlarınızı gözden geçirmek ve bütçenizi düzenlemek için ideal günler. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız maddi hedeflerinizi tutturabilirsiniz. Yatırım ve harcama konusunda cesur adımlar atabilirsiniz. Fakat risk almadan önce iyice ölçüp biçmenizde fayda var. Bu dönemde yeni iş fırsatlarını değerlendirebilir veya mevcut işinizde daha fazla kazanç sağlamak için adımlar atabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Üzerinde çalıştığınız proje meyvesini verebilir

Kendinizle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilir, yaşam tarzını yeniden değerlendirebilirsiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje meyvesini verebilir. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir saç stili denemek, gardırobunuzu yenilemek veya imajınızı değiştirmek için uygun bir dönem. Bu dolunayda hayatınızı kısıtlayan durumları veya ilişkileri gözden geçirebilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Sizi engelleyen davranışlarınızı çözebilirsiniz

Bu dönemde bilinçaltı korkularınızı, arzularınızı veya motivasyonunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. İçsel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Meditasyon, yoga veya enerji çalışmalarıyla ilgilenmek için harika bir zaman. Sizi engelleyen veya kısıtlayan kalıplarınızı ve davranışlarınızı çözebilirsiniz. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili sizi mutlu edecek gelişmeler gündeme gelebilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Başkalarına yardımcı olmak iyi gelecek

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Yeni sosyal bağlantılar kurmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Grup etkinliklerine katılmak için harika bir zaman. Topluma fayda sağlamak ve başkalarına yardım etmek size iyi gelecek. Çevrenizdekilerle daha açık iletişim kurmak, sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için bu dönemi kullanabilirsiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kendinize farklı yön çizebilirsiniz

Kariyerinizde önemli bir dönüm noktasındasınız. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje tamamlanabilir, terfi alabilir veya mesleki anlamda kendinize farklı bir yön çizebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. İş aradığınız bir süreçteyseniz yurtdışından karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Örneğin çokuluslu bir firmada yeni bir kariyere başlayabilirsiniz. İş kurmak için de harika bir dönem.