Gündemin 6 konusu

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UÇAKTAKİ GAZETECİLER GEYİĞİNİN SONU GELDİ

“CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” konulu geyikler çevirmeye bayılan gazeteciler vardır. Bunların işleri güçleri uçaktaki gazetecileri çekiştirmektir.

*

Neyse ki artık bu çekiştirmenin, bu geyiğin de pek bir anlamı kalmadı.

Çünkü Ekrem İmamoğlu da yurtdışı gezilerine özel uçak kaldırmaya ve uçağına gazetecileri almaya başlamış.

Roma’ya yapılan seferin tantanasını görüyoruz, okuyoruz.

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“Artık bizim de binecek uçağımız var” duygusu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” geyiğinin sonunu getirecektir.

Aman çok şükür. Aman ne iyi.

KONU 2

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BİR AĞIRLIK GELMİŞ AZİZ YILDIRIM’A

Aziz Yıldırım’a dikkat ettiniz mi?

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Eskisi gibi polemik yapmıyor. / Yapıcı yaklaşımlar getiriyor. / Meydan okumadan kaçınıyor. / Ona buna laf sokuşturmuyor. / Hırçınlaşmıyor, yukarıdan konuşmuyor. / Alttan alıyor, üste çıkmaya çalışmıyor. / Kucaklayıcı bir üslup kullanıyor. / Mantık, akıl ve izan çerçevesinde kalıyor.

*

Böyle olmasının iki nedeni olabilir:

BİR: Ya siyasetteki normalleşme esintisinden etkilenmiş olabilir. İKİ: Ya da yaş almasından kaynaklanan bir ağırlık gelmiştir üstüne.



Aziz Yıldırım

KONU 3

BORA KAPLAN ÇETESİ OLAYINA NASIL BAKILMALI

Ankara’da bu konuda güçler arasında büyük bir savaş var gibi.

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Güçlerden biri...

“Bu bir darbe girişimidir. Polisler siyasilerin isimlerini gizli tanık ifadesine sokuşturmak istediler. Polisler suçludur” diyor.

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Güçlerden biri ise...

“Esas kumpas polislere. Polislerin suçu yok. Gizli tanık doğru söylemiyor. İşin içinde iş var” diyor.

Peki bu durumda biz hangi tarafta duracağız?

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Cevap veriyorum:

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İki güç arasındaki bu kavgada taraf olmamalıyız. İki gücün de manipülasyonlarından uzak durmalıyız. Kimsenin hesaplaşmasına alet olmadan devletin yetkili kurullarının olayı aydınlatmasını beklemeliyiz.

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Bora Kaplan

KONU 4

KALBEN, ŞANTAJCI, FEYZA, TORBACI FALAN

Şarkıcı Kalben’in başı şantajcısıyla dertte.

Oyuncu Feyza Civelek’in başı ise torbacısıyla dertte.

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Kalben’e bir arkadaşının şantaj yapıp para istediği, parayı alamayınca da uyuşturucu ihbarında bulunduğu söyleniyor.

*

Kızılcık Şerbeti’nde başörtüsüyle arzı endam eden oyuncu Feyza Civelek ise en yakın arkadaşını “torbacı” diye suçlamış. “En yakın arkadaş” da “Ben torbacı değilim” demiş.

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Şantaj montaj... Torbacı morbacı...

Bu tür belalara bulaşmamanın tek yolu uyuşturucu maddeden uzak durmaktan geçiyor.



Kalben - Feyza Civelek

KONU 5

YUMUŞAKÇA OLMAK BAŞKA YUMUŞAMAK BAŞKA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Yumuşama adı altında yumuşakça olmamızı beklemeyin” demiş.

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Çok haklı Bahçeli.

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- Yumuşama başka bir şeydir, yumuşakça olmak başka bir şeydir.

- Normalleşme başka bir şeydir, iddialardan vazgeçmek başka bir şeydir.

- Diyalog kurmak başka bir şeydir, iradenin kırılması başka bir şeydir.

- El sıkışmak başka bir şeydir, davayı terk etmek başka bir şeydir.



Devlet Bahçeli

KONU 6

HAYVAN KESİMİNDEN VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ

Amasya’da bir et tesisinden görüntüler düştü önümüze dün.

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Güya büyük baş hayvan kesen vahşilerin yaptıkları şunlar:

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Hayvanlara resmen işkence ediyorlar. Hayvanların başına defalarca baltayla vuruyorlar. Hayvanların ayaklarına bıçak batırıyorlar.

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Sesleri duydukça ürperiyor insan.

Görüntülere bakmaya dayanamıyor.

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Bu vahşiler, bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidir.

Bu olay idari yaptırımlarla falan geçiştirilemez.

ES GEÇMEM BUNLARI

- “Döneri iyi olan üç yer”, “İstanbul’da lahmacun nerede yenir” başlıklı her türlü haber, yorum.

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- Popüler olmuş kötü filmlerle ve dizilerle dalga geçen hinlik dolu, alaycı, mizah duygusu yüksek analizler.

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- Tarık Şimşek gibi, Tugay Toksöz gibi, Hakan Balamir gibi Yeşilçam’ın unutulmuş isimlerinin yaşam öyküleri.

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- Makyaj yaparken hayat üzerine felsefi yorumlar yapan sosyal medya fenomenlerinin videoları.

ŞAHANE BİR 19 MAYIS

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Gençlere ve hep genç kalanlara kutlu olsun.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kocaman bir alkış.

Çünkü bu yıl 19 Mayıs’ı daha da kuvvetli biçimde kutlama çabası içindelermiş.

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Kutlamalarda gençlik festivalleri var, büyük şehirlerin meydanlarında etkinlikler var, spor, müzik ve dans etkinlikleri var. Ayrıca bakanlık, bu yılı “Hareketlilik Yılı” ilan etmiş.