Sıkıştıran ve sorumluluk getiren bir yeniay

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Başak burcundaki yeniay her birimizin omuzlarına ayrı ayrı sorumluluklar yükleyebilir. Bugünlerde işlerimize odaklanabilir, verimli bir enerjiyle hareket edebiliriz. Ancak Satürn’ün etkisi bazı zorluklarla karşılaşmamıza neden olabilir. Bu hafta gereksiz risk almaktan kaçınmalı ve temkinli hareket etmeye özen göstermeliyiz. Salı günü gerçekleşecek yeniayın etkisini 5 gün önceden hissetmeye başladık ve sonrasında 10 gün daha sürecek.

Bugün Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Merkür ile Şiron arasında üçgen açı olacak (etki süresi 2 gün). Bu dönemde başkalarına rehberlik etmek için bazı yeteneklerimiz ortaya çıkabilir. Deneyimlerimizle başkalarına yardımcı olabiliriz. Bu açı kendi düşüncelerimize ve fikirlerimize güvenmemizi destekler. İç sesimizi dinleyerek doğru yolu bulabiliriz.

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Yarın Ay 6.48 sonrasında Başak burcuna geçecek. İşlerimize odaklanıp yapmamız gerekenleri verimli bir enerjiyle halledebiliriz. Gökyüzü de bizi bu konuda destekleyecek. Kendimizi işe yarar hissetmek, sağlığımıza ve bedenimize özen göstermek için ideal bir gün. Diyete başlamak için de Ay’ın Başak burcunda olduğu günleri tercih edebiliriz.

Salı 21 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniayla Satürn’ün sert etkileşimi olacak. Bu da bazı engeller ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğimize işaret ediyor. İş hayatımızda patronlarla ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Boş hayaller peşinde koşmayalım. Ayrılıklar yaşayabiliriz. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığımız işler veya sorumluluklar sırtımıza binebilir. Birileri hayatımıza karışıp bizi kısıtlamak isteyebilir. Sağlık ve enerji bakımından kendimizi kötü hissedebiliriz.

GEÇMİŞE AİT MEVZULAR...

Çarşamba günü Ay 19.11 sonrasında Terazi burcunda olacak. Bugün itibariyle Mars, Yengeç burcuna geçecek ve 4 Kasım’a kadar burada seyahat edecek. Bu dönemde ailemizle çatışmalar yaşayabiliriz. Evle ilgili sıkıntılara, hırsızlık olaylarına, evde yanıcı aletler yüzünden çıkan sorunlara, komşularla problemlere rastlanabilir. Duygusal konular daha yorucu hale gelebilir. Geçmişe ait kapanmamış mevzular karşımıza çıkabilir ve bu sinirlerimizi bozabilir.

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Perşembe Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Merkür ile Uranüs arasında kare açı oluşacak (etki süresi 4 gün). Bugünlerde kime ne şekilde şaka yapacağımıza dikkat etmeliyiz. Kendimizden emin düşüncelerimizi ifade ederken bu zaman zaman kibir ve ukalalık gibi algılanabilir. Planlarımızı değiştirmemize neden olan beklenmedik durumlar yaşayabiliriz.

Cuma Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Güneş ile Satürn karşı karşıya olacak (etki süresi 4 gün). Bugün zamanı yönetmek ana gündemimiz olabilir. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebiliriz. Sağlık olarak da dişlerimiz, kemiklerimiz, cildimiz ve eklemlerimiz biraz hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı ve temkinli bir şekilde hareket etmeye özen göstermeliyiz. İşyerinde otorite figürleriyle veya babamızla ilişkimizde zorluklar yaşayabiliriz.

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7 Eylül Cumartesi Ay 8.18 itibariyle Akrep burcuna geçecek. Bugün psişik radarımız açık olacak. Çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Cinsel enerjimizin de yüksek olacağı bir gün. Diğer yandan dedektiflik veya casusluk yapmak bize eğlenceli gelebilir. Hayalet ve korku hikâyelerinden keyif alabiliriz. Sırlarımızı paylaşmak isteyebilir, gizemlerle ilgilenebiliriz. Karşımızdakilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbet edebiliriz.

BAŞAK BURCUNDAKİ YENİAYIN BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz

İş ve sağlık konularında sorumluluklarınız artabilir. Disiplinli bir yaklaşım benimseyerek uzun vadeli projelere odaklanmanız gerekebilir. Sağlıkla ilgili konularda kendinizi fazla zorlamayın. İşyerinde detaylara gösterdiğiniz özenin size başarı getireceğini unutmayın. Ancak işte kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz, bu da sabrınızı zorlayabilir. Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Hobilerinize daha fazla vakit ayırın

Bu dönemde romantik ilişkiler konusunda önemli dersler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ciddi bir bakış açısı benimseyebilir, partnerinizle gelecek planlarınızı konuşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ifade ederken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Aşırı eleştirel davranabilirsiniz, bu da ilişkilerinizde gerilime neden olabilir. Hobilerinize daha fazla vakit ayırmak, ruhsal dengenizi bulmanıza yardımcı olabilir.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Taşınma durumu söz konusu olabilir

Evdeki düzeni sağlamak ve günlük rutini oturtmak için daha disiplinli olmanız gerekebilir. Bu da size ağır gelebilir ve duygusal açıdan yıpranmanıza neden olabilir. Ancak bu dönemde aile ilişkilerinizi güçlendirmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Bir taşınma durumu da söz konusu olabilir. Aile büyüklerinizle ilgili görevleriniz artabilir, onların bakımına daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Günlük hayatınızda iletişim trafiği artabilir

Yakın çevrenizle ilişkilerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınız konusunda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Yazılı ve sözlü ifadelerinizde daha dikkatli olmalısınız. Bu dönemde zihinsel olarak kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz, dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Günlük hayatınızdaki iletişim trafiği artabilir, bu da sizi strese sokabilir.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Maddi konularda disiplinli davranın

Bugünlerde gelir ve gider dengenizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Maddi konularda disiplinli davranarak uzun vadeli birikimler yapabilirsiniz. Ancak finansal baskılar zaman zaman sizi zorlayabilir. Yatırımlar konusunda dikkatli olmalı ve riskleri en aza indirmeye çalışmalısınız. Borçlar ve kredilerle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Bu konuda dikkatli planlama yapmalısınız.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İhtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi gözden geçirin

Burcunuzda gerçekleşecek yeniay kişisel hayatınızda önemli değişimlere işaret ediyor. İhtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için uygun bir zaman. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Bu dönemde kendinize karşı aşırı eleştirel olabilirsiniz, bu da özgüveninizi zayıflatabilir. Dış görünüşünüzde ve imajınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Bağımlılıklarınızdan kurtulmak için iyi bir zaman

Ruhsal konularda derin bir sorgulama sürecine girebilirsiniz. Geçmişte bastırdığınız duygular su yüzüne çıkabilir ve bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacı hissedebilirsiniz, bu da ruhsal olarak yenilenmenize yardımcı olabilir. Gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz, bu yüzden dikkatli olun. Eski alışkanlıklarınızdan ve bağımlılıklarınızdan kurtulmak için de iyi bir zaman.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Kimlerle yakınlaştığınıza dikkat etmelisiniz!

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Sosyal gruplara veya yeni topluluklara katılmak isteyebilirsiniz. Ancak bu süreçte kiminle yakınlaştığınıza dikkat etmelisiniz. Bu günlerde eleştirilerle başa çıkmakta zorlanabilirsiniz, sosyal hayatınızda dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu süreçte aşırı kontrolcü olmamaya özen gösterin, bazen akışa bırakmak en iyisidir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

İşteki stresle başa çıkmayı öğrenmelisiniz

Kariyeriniz ve toplumsal statünüz açısından önemli bir dönüm noktasındasınız. İşte daha fazla sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir. Hedeflerinize doğru adım atmak için iyi bir zaman. Ancak işyerindeki baskı ve sorumluluklar sizi zorlayabilir, bu yüzden stresle başa çıkmayı öğrenmelisiniz. Bu dönemde ayrıca önemli bir terfi veya görev değişikliği söz konusu olabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yeni bir dil öğrenmek için bu dönemi değerlendirin

Yeni bir eğitim programına başlamak veya mevcut bir eğitimi tamamlamak için ideal bir zaman olabilir. Ancak bu günlerde seyahat planlarınızda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İnançlarınız ve yaşam felsefeniz üzerinde derin düşüncelere girebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek veya yabancı bir kültürü daha yakından tanımak için bu dönemi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Risk almak yerine güvenli adımlar atın

Ortak kaynaklar ve finansal konularda yeni sorumluluklarınız olabilir. Bu alanlarda risk almak yerine güvenli adımlar atmaya gayret edin. Miras, vergi veya sigorta gibi konularda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ortaklıklarınızda maddi sorumluluklarınızı paylaşmanız ilişkilerinizi güçlendirebilir. Bu dönemde borçlarınızı yapılandırmak veya kapatmak için fırsatlar doğabilir.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Uzun vadeli planlar ilişkinizi güçlendirebilir

Partneriniz veya iş ortaklarınızla olan ilişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Partnerinizle birlikte uzun vadeli planlar yapmak ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtabilir. Ancak bu süreçte aşırı duygusal tepkiler vermekten kaçınmalısınız. Yeniay size iş ortaklıkları konusunda fırsatlar getirebilir ama bunları değerlendirirken dikkatli olmalısınız.