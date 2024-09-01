Dijital bağımlılıkla mücadelenin yol haritası

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1. Hakkâri Yüksekova’ya birlikte gittiğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş o yol haritasını ilk kez Hürriyet’e açıkladı. “Bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ediyoruz” diyen Göktaş, ergenlerde ve çocuklarda dijital bağımlılığın olumsuz sonuçları olduğuna dikkati çekti. Bunun için de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni bir kurul oluşturulduğunu söyledi. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı’nın da yer alacağı kurul ilk toplantısını 10 Eylül’de yapacak. Mahinur Göktaş ilk etapta atılacak adımları şöyle açıkladı:

* “1 Ekim’de gerçekleştirmeyi planladığımız Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı’nda dijital bağımlılığı 3 ayrı grupla paralel oturumlarda ele alacağız.

* Birinci grupta bu konuyu çalışan STK’lar ve akademisyenler olacak.

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O OYUNLARI OYNAYAN ÇOCUKLARLA GÖRÜŞÜLECEK

* İkinci grupta bu oyunu oynayan çocuklar olacak. Onların sürece dair motivasyonlarını anlamaya çalışacağız. Onlarla oyunda geçirdikleri süreyi, motivasyonlarını ve oyuna eşlik eden süreçleri ele alacağız.

* Üçüncü grupta ise yetişkinler yer alacak. Dijital bağımlılık sadece çocuklarla ilgili bir süreç değil, yetişkinlerde de bu çeşitli şekillerde oluyor. Hem bu konu ele alınacak hem de veli perspektifinden çocukların süreçte nerede yer aldıkları ile ilgili konuşacağız.

* Dijital bağımlılık sonucunda radikalleşme, intihar, boşanma gibi olumsuz, bireysel, aile temelli ve toplum temelli sonuçları da göz önünde bulunduracağız.”

2. NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİ

Bakanlığın gündemindeki diğer bir başlık ise nüfus artış hızının düşmesi. Aslında 1960’lı yıllardan itibaren hem uygulanan nüfus politikaları hem de aile ve toplum yapısında meydana gelen değişimlerle birlikte nüfus artış hızı düşmeye başladı. Yani Türkiye nüfusu yaşlanıyor! “Acil tedbir alınması” gerektiğine dikkati çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı şunları söyledi:

DOĞURGANLIK ORANINDA KIRMIZI ALARM

* “Doğurganlık hızı 2023 yılında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1.51’e kadar geriledi.

* Bu nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1’in çok altında.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari ve Yüksekova’daki temasları sırasında kadınlarla da bir araya geldi. Aile Destek Merkezi’ndeki kadınların çalışmalarına ilişkin sohbet eden Göktaş, taş değirmeni de kullandı.

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TEDBİR ALINMAZSA 2100’DE NÜFUS 54 MİLYONA DÜŞECEK

* Etkin tedbirler alınmazsa 85 milyon olan nüfusumuzun 2100 yılında 54 milyona kadar düşmesi öngörülüyor.

* Nüfus pek çok etkene bağlı olarak değişen, çok yönlü bir konu. Parçalı çalışmalardansa bütüncül ve güçlü aile ve nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekiyor.

* Bu ise ancak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının aynı hedef doğrultusunda güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi ile mümkün.”

3. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YAPAY ZEKÂ DA DEVREYE ALINIYOR

Bakan Mahinur Göktaş her konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizer. “Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır” diyen Göktaş, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planını uygulamaya başladıklarını hatırlattı. Bu konuda başlatılacak saha araştırmasının da ayrıntılarını da ilk kez Hürriyet gazetesine açıkladı:

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* “Biz her iddiayı değerlendiriyor ve olayları titizlikle inceliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz.

* Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir saha araştırması başlatıyoruz.

* Birkaç hafta içinde başlayacak bu önemli araştırma kapsamında yıl sonuna kadar ham verileri elde etmeyi planlıyoruz.

* Sadece veri elde etmekle kalmayıp, gerektiği yerde ileri analizler, yapay zekâ algoritmaları ile elde ettiğimiz veriyi şiddet riskini tespit etmek üzere proaktif olarak kullanacağız.

* Alandaki en kapsamlı verileri elde edeceğiz, en güncel tabloyu göreceğiz.

* Amacımız kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek ve bu verilerle birlikte yeni politikalar üretmek.

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* En son 2014 yılında yapılan bu araştırmayı 2024 yılında tekrar yapıyoruz.”