Meunier ve Onuachu farkı

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5’te 5 ile üçüncülük yolundaki rakibi Trabzonspor’un karşısına çıkan Başakşehir’in Galatasaray ile birlikte ligin en formda iki takımından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Futbol oynamak isteyen bu iki takımın kritik mücadelesinde, 90 dakikanın beklentileri karşıladığını söylemek ise hiç ama hiç kolay değil.

FAULLER VE DURAKLAMALAR

Sertliğin, faullerin ve oyunun duraklamalarının damga vurduğu ilk 45 dakikada, uzatmalarda gelen gol ve birkaç savunmadan çıkarken yapılan hata dışında taraftarları pek heyecanlandıran bir an olmadı. Sanki maç, Ba-Onuachu ve Mendy-Piatek ikililerinin arasında geçiyor gibiydi. Bu tarz sıkışan maçları çözen ya bireysel hatalar ya da yetenekli ayaklar olur. Abdullah Avcı’nın en yetenekli üç ayağı, Visca-Meunier-Onuachu iş birliğinden ilk yarının uzatma dakikalarında gelen gol, iyi geçmeyen bir devreyi bir anda bambaşka bir noktaya getirdi. Maçın başından beri Nijeryalı’nın dibinden ayrılmayan Ba’nın bir anlık dalgınlığının da payı var tabi ki.

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ŞiMDi SIRA iKiNCi HEDEFTE

İkinci yarıyı kontrol oyunuyla, biraz daha rahat geçiren bordo mavililer, 73. dakikadaki üst üste iki pozisyon dışında tedirgin olmadan üç puanı aldı. Şimdi sıra, sezonun 2. hedefinde. Avcı, kupayı da kazanırsa beklentileri fazlasıyla karşılamış olacak.