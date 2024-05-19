×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarEngin KEHALEMeunier ve Onuachu farkı
Engin Kehale
Engin Kehale
Engin KehaleYazarın Tüm Yazıları

Meunier ve Onuachu farkı

#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir

Bu tarz sıkışan maçları yetenekli ayaklar çözer.

Haberin Devamı

5’te 5 ile üçüncülük yolundaki rakibi Trabzonspor’un karşısına çıkan Başakşehir’in Galatasaray ile birlikte ligin en formda iki takımından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Futbol oynamak isteyen bu iki takımın kritik mücadelesinde, 90 dakikanın beklentileri karşıladığını söylemek ise hiç ama hiç kolay değil.

FAULLER VE DURAKLAMALAR

Sertliğin, faullerin ve oyunun duraklamalarının damga vurduğu ilk 45 dakikada, uzatmalarda gelen gol ve birkaç savunmadan çıkarken yapılan hata dışında taraftarları pek heyecanlandıran bir an olmadı. Sanki maç, Ba-Onuachu ve Mendy-Piatek ikililerinin arasında geçiyor gibiydi. Bu tarz sıkışan maçları çözen ya bireysel hatalar ya da yetenekli ayaklar olur. Abdullah Avcı’nın en yetenekli üç ayağı, Visca-Meunier-Onuachu iş birliğinden ilk yarının uzatma dakikalarında gelen gol, iyi geçmeyen bir devreyi bir anda bambaşka bir noktaya getirdi. Maçın başından beri Nijeryalı’nın dibinden ayrılmayan Ba’nın bir anlık dalgınlığının da payı var tabi ki.

Haberin Devamı

ŞiMDi SIRA iKiNCi HEDEFTE

İkinci yarıyı kontrol oyunuyla, biraz daha rahat geçiren bordo mavililer, 73. dakikadaki üst üste iki pozisyon dışında tedirgin olmadan üç puanı aldı. Şimdi sıra, sezonun 2. hedefinde. Avcı, kupayı da kazanırsa beklentileri fazlasıyla karşılamış olacak.

#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 11 milimetre derbisi

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Premier Lig ve Bundesliga, 'VAR'ı kaldırmayı tartışıyor,…

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Barış Alper Yılmaz savaştı, Galatasaray yine hata yapmadı

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ