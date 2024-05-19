Geminin içindeydim

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Konferansın bir arasında Atatürk’ün vapuruna gittim, orada resim çektirdim.

19 Mayıs, Atatürk’e ait birçok konuyu anımsatır. Özellikle genç kuşak bugün gene Atatürk’e ait başta Nutuk olmak üzere birçok eseri okumalı.

Kendilerine emanet edilen Cumhuriyet’i, getirdiklerini yeniden incelemeliler. Çünkü 19 Mayıs bir başlangıçtır, onun gelişimini, bugünü değerlendirecekler.

Atatürk anmalarında dikkatimi çeken bir unutuş var. Anmalarda, gençlik yıllarımızda, onun hakkında yazılanlar toplantılarda okunurdu.

Özellikle birçok şairin şiirini dinlerdik.

İnternetin olduğu bir dünyada bunları kaç kişi okuyor. Merak ediyorum doğrusu.

Onun müzik hakkındaki düşüncelerini de incelemenizi tavsiye ederim.

Bugün onun sevdiği parçaları dinlediğiniz gibi Adnan Saygun’a ilk operayı da onun bestelettiğini unutmayın.

Bayramınızı kutlarım.

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DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

1. BRAHMS DVORAK

Hungarian Dances Slavonic Dances 2. Richard Strauss (1864 – 1949 )

3. Wiener Philharmoniker

Fritz Reiner

The 100 Classics

Decca 4. Villa – Lobos

5.Concerto for Guitar and Orchestra

6. Malcolm Arnold

7. Concerto for Guitar and Small Orchestra

8. JS Bach

9. Heitor Villa – Lobos

10. John Dowland

11. Frederic Mompou

12.Isaac Albeniz