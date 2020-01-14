Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Mercimekleri bol suyla yıkayın.

Soğanı ve sarımsakları incecik doğrayın.

Pirinç ve bulguru az suyla hafifçe haşlayın ve süzün.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın.

Kuru soğanı bu yağda güzelce kavurun.

Ardından salçayı ve sarımsağı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Suyu ve tavuk suyunu ekleyip soğanlar yumuşayana kadar bu şekilde pişirin.

Üzerine mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip güzelce karıştırın.

Tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.

Limon suyunu, baharatları ve tuzu da ekleyip çorba kıvam alana kadar çırpma teli ile karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.

Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun…