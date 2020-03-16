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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Limonlu kek tarifi

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Limonlu kek tarifi
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Puf puf kabaran ve yumuşacık limonlu kek, her daim çay saatlerinin vazgeçilmezi. Fırının kapağını açtığınız anda mis gibi limon kokusu mutfağınızı saracak. Hafif tadıyla da herkesin beğenisini kazanacak. Peki limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2,5 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet limon
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Limonlu kek tarifi Nasıl yapılır?

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edip birkaç dakika çırpın.

Süt, sıvı yağı ve 4 yemek kaşığı limon suyunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra kabartma tozu, vanilya ve unu yavaş yavaş ekleyip çırpın.

En son rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edip karıştırın. Kekinizin hamuru cıvık olursa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Kek hamurunuzu önceden yağladığınız fırın kabınıza dökün ve eşit bir şekilde yayın.

Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Üzeri kızaran kekin içini de kürdanla kontrol edin ve pişmişse fırından çıkarın

Afiyet olsun...

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