Limonlu kek tarifi

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edip birkaç dakika çırpın.

Süt, sıvı yağı ve 4 yemek kaşığı limon suyunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra kabartma tozu, vanilya ve unu yavaş yavaş ekleyip çırpın.

En son rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edip karıştırın. Kekinizin hamuru cıvık olursa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Kek hamurunuzu önceden yağladığınız fırın kabınıza dökün ve eşit bir şekilde yayın.

Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Üzeri kızaran kekin içini de kürdanla kontrol edin ve pişmişse fırından çıkarın

Afiyet olsun...