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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

İlikli kemik suyu çorbası tarifi

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İlikli kemik suyu çorbası tarifi
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İlikli kemik suyu, yoğun kolajen içeriği ile son dönemin sağlıklı beslenme trendlerinde çok önemli bir rol oynuyor. İlikli kemik suyunu çorbalarda da kullanabilir ve sofranıza hem sağlık hem de lezzet taşıyabilirsiniz. Protein açısından da oldukça zengin olan bu çorba, kış aylarında sofralarınızda mutlaka olmalı. İşte tarifi ve yapılış aşamaları...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 500 gram et
  • 1 kilogram ilikli kemik
  • 100 gram içyağı
  • 1 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 50 gram pul biber
  • 50 gram sarımsak
  • Tuz

İlikli kemik suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Et ile kemiği büyük bir tencereye koyun.

Üzerine bol miktarda su ekleyip haşlamaya başlayın.

Et suyunu çekip kefi gelince bir kevgir yardımıyla tencerenin üzerinden toplayın.

Kefi bitince tuz, patates ve soğanı tencereye ekleyin ve kapağını kapatın.

Pişince et suyunu süzün.

Etleri küçük parçalara ayırın.

Bir başka tencerede içyağını eritin.

İçine kırmızı biberi ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Parçaladığınız eti de içine ilave edin.

Kemik suyunu da ekleyip 20 dakika kaynatın.

(Dilerseniz bu aşamada içine biraz pirinç de ekleyebilirsiniz.)

Çorbanız hazır, afiyet olsun...

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
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