İlikli kemik suyu çorbası tarifi

İlikli kemik suyu, yoğun kolajen içeriği ile son dönemin sağlıklı beslenme trendlerinde çok önemli bir rol oynuyor. İlikli kemik suyunu çorbalarda da kullanabilir ve sofranıza hem sağlık hem de lezzet taşıyabilirsiniz. Protein açısından da oldukça zengin olan bu çorba, kış aylarında sofralarınızda mutlaka olmalı. İşte tarifi ve yapılış aşamaları...

Ocakta

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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