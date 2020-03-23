Etli kuru fasulye tarifi

Kuru fasulyeyi 8-10 saat önceden bol suyla ıslatın.

Yemeğinizi pişireceğiniz zaman suyunu süzün ve duruladıktan sonra kenarda hazır edin.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağını düdüklü tencerede kızdırın.

Soğanları ve eti bu yağda suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurun.

Etin üzerine salçaları ekleyip onları da kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurduktan sonra fasulyeleri ekleyin.

Tuz ve karabiberle birlikte fasulyelerin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak suyu da tencereye ekleyip kapağını kapatın.

Düdüğü öten tencerenin altını kısın ve 30 dakika kadar bu şekilde pişirin.

Altını kapattığınız tencereyi dikkatle açıp fasulyelerin kıvamını kontrol edin.

Soğutmadan servis edin, afiyet olsun...