Etli kuru fasulye tarifi
Kuru fasulye milli yemeklerimizden. Sucuklusu, pastırmalısı, sadesi de ayrı güzel ama etli kuru fasulyenin lezzetine de doyum olmuyor hani. Sizin için kuşbaşı kuzu etiyle mis gibi bir etli kuru fasulye tarifi hazırladık. Bu tarifi denedikten sonra başka fasulyelere pek yüz vermeyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram kuru fasulye
- 2 adet kuru soğan
- 200 gram kuşbaşı kuzu eti (dilerseniz kemikli et)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 3,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Etli kuru fasulye tarifi Nasıl yapılır?
Kuru fasulyeyi 8-10 saat önceden bol suyla ıslatın.
Yemeğinizi pişireceğiniz zaman suyunu süzün ve duruladıktan sonra kenarda hazır edin.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağı ve zeytinyağını düdüklü tencerede kızdırın.
Soğanları ve eti bu yağda suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurun.
Etin üzerine salçaları ekleyip onları da kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurduktan sonra fasulyeleri ekleyin.
Tuz ve karabiberle birlikte fasulyelerin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak suyu da tencereye ekleyip kapağını kapatın.
Düdüğü öten tencerenin altını kısın ve 30 dakika kadar bu şekilde pişirin.
Altını kapattığınız tencereyi dikkatle açıp fasulyelerin kıvamını kontrol edin.
Soğutmadan servis edin, afiyet olsun...