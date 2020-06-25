Erik reçeli tarifi
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden eriğin reçeli de çok güzel oluyor. Mürdüm eriğiyle yapabileceğiniz reçeli, ekşi sarı eriklerle de kolayca yapabilirsiniz. Bütün bir yıl boyunca kahvaltılarınıza renk katacak erik reçelinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram sarı erik
- 5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Erik reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Saplarını ayıkladığınız erikleri bol suyla yıkayın.
Erikleri bıçakla ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın.
Reçeli kaynatacağınız tencereye aldığınız eriklerin üzerine şekeri her tarafını kaplayacak şekilde yayın.
Tencerenin kapağını kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.
Ertesi gün reçel tenceresini orta ateşte kaynayana kadar pişirin.
Kaynayan reçelin altını kısıp ara sıra karıştırarak kaynatmaya devam edin.
Koyulaşan reçele limon suyunu ilave edip birkaç dakika daha kaynatın ve altını kapatın.
Soğumasını beklediğiniz reçeli kavanozlara bölüştürün.
Kavanozların ağzını sıkıca kapatıp ters vaziyette karanlık bir yerde saklayın.