Çözülmüş et tekrar dondurulur mu?

Kullanacağınız kadarını çıkarın

Genellikle, malzemeleri buzluktan çıkardıktan sonra yeniden dondurmaktan kaçınılması gerekir. Tazeliklerini korumaları için, yalnızca tüketeceğiniz kadarını eritmeye çalışın. Bunun için özellikle et ürünlerini paketlerken küçük parçalar halinde tek öğünlük hazırlamanız en iyisidir. Çünkü eti çözüldükten sonra tekrar dondurucuya kaldırmak ürünün tadını ve kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Birincisi, eti yeniden dondurduğunuzda nem kaybeder. Pişirmeden önce çözülmesi için donmuş bir et paketi bıraktığınızda, muhtemelen sıvının dibinde toplandığını görmüşsünüzdür. Dondurucuya geri koyduğunuzda, o nemi bir kez daha kaybeder, bu nedenle ikinci kez dondurulmuş tavuk etiniz kesinlikle istediğiniz kadar sulu olmayacaktır.



Tezgahta çözülmüş eti tekrar dondurucuya kaldırmayın



Bununla birlikte, israf etmemek için etinizi yeniden dondurmak istiyorsanız, bunu genellikle buzdolabında veya 5 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta çözdürdüyseniz yapabilirsiniz. Yani, etinizi tezgahta tamamen çözülene kadar beklettiyseniz, sonrasında tekrar dondurucuya koymamalısınız. Dahası kokusunda bir farklılık ya da garip bir renge dönüştüğünü fark ederseniz, güvenliğiniz için eti atmalısınız.



Dondurucuda uzun süre bekletmeyin

Ayrıca etiniz güvenli bir şekilde tekrar dondursanız bile, sonsuza kadar dondurucuda kalamayacağını unutmayın. Biftekler ve pirzolalar buzlukta yaklaşık bir yıl saklanabilir, ancak kıyma ya da piştikten sonra dondurulmuş etler için bu süre en fazla üç, dört aydır.



Çiğ etinizin geri kalanını dondurucuda saklamak istiyorsanız, bu basit adımları izleyerek lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz!