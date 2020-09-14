Dondurulmuş tavuğu hızla çözdürmenin sağlıklı yolları

Özellikle tavuk gibi hassas ürünlerde çözdürme koşulları bakteri üretimini önlemek açısından çok önemli. Uzmanlar ürünleri tezgahın üzerinde uzun sürede çözdürmenin çok tehlikeli olduğunu defalarca belirterek, buzdolabında 9-10 saat gibi uzun süreli bir çözdürme süreci öneriyor. Ancak zamanınız kısıtlıysa da yapabileceğiniz bazı sağlıklı hızlı çözdürme yöntemleri mevcut. Sizin için bu yöntemler arasında en önerilenleri avantajları ve dezavantajlarıyla sıraladık...

MİKRODALGA FIRIN

Mikrodalga çok hızlı çözümler elde etmek isteyenler için ideal bir mutfak aleti. 1 adet tavuk göğüs mikrodalgada 4 dakika içinde çözdürülebilir. Ancak bu işlem etinizin dış yüzeyinde kurumaya, pişme sonucu beyazlaşmaya ve kokuya neden olabilir. Ama yine de tavuğunuzu hemen pişirecekseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.

ÇÖZDÜRME TEPSİSİ

Son dönemde internette sıkça karşımıza çıkan ve Türkiye'ye de gelen çözdürme tepsilerinde, 1 adet tavuk göğsü 2 saat gibi bir sürede çözdürülebiliyor. Yani o videolardaki mucize görüntü gerçek değil. Ayrıca ürünü yine oda sıcaklığında çözdürmüş oluyorsunuz.

SOĞUK SU

Tavuğu poşediyle birlikte bir kaba oturtup lavabonun içine yerleştirip üzerine su doldurduğunuzda 1,5 saat gibi bir sürede çözdürebilirsiniz. Bu süreçte suyu her yarım saatte bir çeşme suyuyla değiştirerek fazla soğumasını ve etin çözünmesine engel olmasını önleyebilirsiniz.

İşi biraz daha hızlandırmak isterseniz kabı azar azar akan suyun altına da yerleştirebilirsiniz. Ancak bu durum zamandan tasarruf ederken suyu israf etmeniz anlamına gelir. O nedenle dikkatli olmakta ve çok zorda kalmadıkça kullanmamakta fayda var.