Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock, Alamy ve Ingimage
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 17:05,
Şimdi çok daha önemli! Yiyecekleri bu şekilde yerleştirirseniz...
Hepimizin dondurucularımızı daha fazla kullandığımız şu günlerde yiyecekleri sağlıklı dondurmak için bilinmesi gereken önemli noktalara bir göz atalım mı?
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1
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Derin dondurucular mutfaklardaki en büyük yardımcılarımız. Uzun zaman saklamak istediğimiz taze ürünleri ya da daha sonra tüketmek istediğimiz pişmiş yemekleri derin dondurucuya atıp zamanı geldiğinde çıkarıyoruz. Ancak her yiyeceğin dondurma süresi aynı değil. Dahası yiyecekleri sağlıklı dondurmak için bilinmesi gereken bazı önemli noktalar da var. Hepimizin dondurucularımızı daha fazla kullandığımız şu günlerde bu önemli noktalara bir göz atalım mı?
2
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İlk kural dondurucuya girecek yiyeceklerin doğru paketlenmesidir. Bu iş için özel olarak üretilmiş poşetlere yerleştirip ağzını hava almayacak şekilde kapattığınızda yiyeceklerinizi güvenle dondurabilirsiniz. Eğer paketleme işlemini doğru yapmazsanız yiyeceklerin yüzerinde dondurucu yanığı ya da don yanığı olarak bilinen su kaybı kaynaklı aşınma meydana gelir.
3
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Dondurucu yanığı yiyeceğinizin dokusunu ve görüntüsünü bozmakla birlikte dondurucu yanığı oluşmuş yiyecekleri tüketmenin sağlık açısından bir zararı yoktur. Yine de yiyeceğin suyu azalmış ve dokusu bozulmuş olduğundan pişirdiğinizde lezzette kayıplar yaşayabilirsiniz.
4
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Bazı dondurucular termometreye sahiptir ancak dondurucunuzun termometresi yoksa bu eksiği siz telafi edin. Dondurucunun iç sıcaklığı -18C derece olmalı. Yiyeceğinizi dondurucuya kaldırmadan önce dengeli bir biçimde oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz de önemli.
5
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Dondurucuya kaldıracağınız yiyeceğiniz, daha önce hiç dondurmadığınız bir ürünse ve sonucun ne olacağından emin değilseniz, önce ufak bir parçayı dondurup deneme yapın. Bu ufak parçayı çözdürüp ısıttıktan sonra ortaya çıkan sonuçtan memnunsanız yemeğinizi gönül rahatlığıyla dondurabilirsiniz.
6
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Dondurucuya kaldırıp daha sonra tüketmek üzere yemek yapıyorsanız, baharatları her zamankinden biraz daha bol kullanmaya çalışın. Hatta dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz yiyeceklere de baharat ilave edebilirsiniz. Dondurucudaki soğuk hava baharatlarınızın etkinliğini azaltacaktır.
7
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Dondurucuya kaldırdığınız yiyeceklerin 24 saat içinde tamamen donmuş olması çok önemli. Bu nedenle çok büyük parçalar halinde dondurma yapmayın. Onun yerine yiyeceklerinizi porsiyonlara ya da parçalara bölüp ayrı ayrı paketleyerek saklayın. Büyük miktarlar hem dondurma hem de çözdürme süresini uzatacaktır.
8
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Çok doldurulmuş dondurucu da boş bırakılmış dondurucu da enerji verimliliği açısından yanlış hareketlerdir. Dondurucunuzun üçte ikisini doldurmanız ideal seviyedir. Böylece her paket arasında biraz boşluk kalır ve soğuk hava yiyeceklerin etrafında kolayca dolanabilir.
9
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Dondurucunun kapağında raf varsa buraya çok soğuk kalması gerekmeyen ürünleri koyabilirsiniz. Et, tavuk gibi ürünleri dondurucunun iç kısımlarına yerleştirmeye çalışın.
10
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Sebze ve meyveleri sonraki mevsimlerde tüketmek için en olgun ve lezzetli oldukları zamanı seçip stoklamaya çalışın. Bazı ürünleri olduğu gibi, bazılarını ise soyulmuş ve doğranmış hatta hafifçe haşlanmış vaziyette saklamanız gerekebilir. Böylece pişirme zamanı geldiğinde çözdürmeden, doğrudan tencereye ya da blender'a atabilirsiniz.
11
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Eğer çorba donduracaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var: Nişasta dondurucuda bütün sıvıyı içine çeker ve çözdürüp ısıttığınızda lapa gibi olur. Bu nedenle içinde patates parçaları, pirinç ve makarna olan çorbaları dondurmaktan kaçının. Ancak patates, mercimek gibi bir çorbanın içinde püre haline getirildiyse o zaman dondurmanızda bir sakınca yoktur.
12
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Gelelim dondurulmuş yiyeceğin çözdürülmesine. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor, yiyeceğinizi sıcak suda ya da tezgahta oda sıcaklığında çözdürmek bakteri üremesine yol açtığı için büyük bir hatadır. Özellikle et, tavuk gibi ürünleri bu şekilde çözdürmekten kaçının.
13
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En güvenli çözdürme metodu, dondurucudan çıkardığınız ürünü buzdolabında çözdürmektir ancak bu işlem zaman alır bu nedenle hazırlığınızı önceden yapmalısınız. Özellikle ufak paketlenmiş etleri bir gece önceden buzdolabına koyup ertesi gün kolayca kullanabilirsiniz. Ancak büyük parçalar ya da bütün tavuk gibi ürünler 24 saatte ancak çözünür.
14
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Çok fazla bekleyecek zamanınız yoksa çözdüreceğiniz yiyeceği, su geçirmez bir poşetin içinde soğuk suya da koyabilirsiniz. Yiyecekleriniz iyice çözülene kadar suyu yarım saatte bir değiştirmeniz gerekir. Su ısısını paketteki yiyeceğe aktaracak, yiyeceğin soğuğu da suya geçecek.
15
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Eğer varsa mikrodalga fırınların defrost programı da güvenli bir çözdürme yoludur. Ancak bunu küçük miktarda yiyecekler için yapmanız gerektiğini unutmayın. Çözdüreceğiniz malzemeyi ambalajından çıkarıp mikrodalgaya girebilen bir kaba yerleştirin ve defrost programını elinizdeki ürünün miktar ve türüne göre ayarlayın. Hepsi bu!
16
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Peki hangi yiyeceğin ne kadar süre dondurulabileceğini biliyor musunuz? İşte en sık dondurulan yiyecekler için uygun görülen dondurma süreleri...
17
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Çorba, yahni gibi tencere yemeklerini 2 ila 3 ay dondurabilirsiniz. Ancak burada az evvel bahsettiğimiz patates, pirinç gibi malzemelerle yapılmış yiyecekleri dondurmayla ilgili kurallara dikkat etmelisiniz.
18
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Pişmemiş biftek gibi parça etler 6 ila 12 ay saklanabilir. Ancak bu etleri dondurucuya kaldırmadan önce iyice paketlediğinizden emin olun ve uzun süre saklayacaksanız dondurucunun soğuk kısmına yerleştirin.
19
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Kıyma etin iyice parçalanmış hali olduğu için dayanıklılığı parça ete kıyasla çok daha düşüktür. Kıymayı güzelce porsiyonlayıp paketledikten sonra 4 ay boyunca dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz etleri asla yeniden dondurucuya koymamanız gerektiğini de unutmayın.
20
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Tavuk söz konusu olduğunda birçok faktör devreye giriyor. Eğer pişmiş tavuk parçaları saklayacaksanız, 4 ayı geçmemeye çalışın. Ancak çiğ tavuk parçalarını doğru dondurduğunuz takdirde 9 aya kadar saklayabilirsiniz.
21
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Söz konusu bütün tavuk ya da hindi olduğunda ise saklama süresi 12 aya kadar çıkabilir. Bununla birlikte daha önce de belirttiğimiz gibi bütün saklanan tavuk ya da hindiyi hayvanın büyüklüğüne göre en az 24 saat çözdürmeniz gerekebilir.
22
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Balığın dondurulma süresi büyüklüğüne göre değişir. Hamsi gibi ufak balıklarda maksimum süre 3 ayken, çipura gibi balıkları 6 aya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz. Balığı dondurmadan önce temizlemek işinizi kolaylaştıracak, tuzlamak ise balığın daha uzun süre diri kalmasını sağlayacaktır. Pişmiş balıklar da 4 ila 6 ay saklanabilir.
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Dondurmanın saklanma süresi 2 aydır. Bu sürenin sonunda dokusu bozulmaya ve buz kesmeye başlar.
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Peynir ise ister sert ister yumuşak olsun dondurucuda 6 aya kadar saklanabilir. Dondurulmuş peyniri özellikle börek gibi pişmiş ürünlerde kullandığınızda hiç fark hissetmezsiniz. Tereyağı ise 6 ila 9 ay dondurulabilir.
25
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Dondurulmuş sebzeler ve meyveler 8 ay boyunca lezzetlerini korur. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi sebzeyi ya da meyveyi donduracaksanız, lezzetinin zirvede olduğu bir dönemde alıp saklamaya özen gösterin.
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Unlu mamullere gelirsek, mayalı ekmek 3 ila 6 ay saklanabilir. Dondurucudan çıkardığınız ekmeği kesmek zor olacağı için dilimleyip saklamanız işinizi kolaylaştırır. Tüketmeden önce ısıtmanızı ya da kızartmanızı da tavsiye ederiz.
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Pişmiş kurabiyeler de dondurucuda 8 ila 12 ay saklanabilir. Ancak onları da tüketmeden önce fırında tazelemeyi ihmal etmeyin.