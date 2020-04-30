Şimdi çok daha önemli! Yiyecekleri bu şekilde yerleştirirseniz...

Derin dondurucular mutfaklardaki en büyük yardımcılarımız. Uzun zaman saklamak istediğimiz taze ürünleri ya da daha sonra tüketmek istediğimiz pişmiş yemekleri derin dondurucuya atıp zamanı geldiğinde çıkarıyoruz. Ancak her yiyeceğin dondurma süresi aynı değil. Dahası yiyecekleri sağlıklı dondurmak için bilinmesi gereken bazı önemli noktalar da var. Hepimizin dondurucularımızı daha fazla kullandığımız şu günlerde bu önemli noktalara bir göz atalım mı?